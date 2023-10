By

Waterfilms wat op oppervlaktes vorm as gevolg van lugvog speel 'n beduidende rol in verskeie natuurlike en tegnologiese prosesse. 'n Onlangse tesis by Umeå Universiteit ondersoek hoe hierdie dun, onsigbare films chemiese reaksies bemiddel.

Waterfilms is teenwoordig op minerale wat aan lugvog blootgestel is. Die dikte van hierdie films hang af van atmosferiese humiditeit. Die tesis deur Tan Luong ondersoek hoe verskillende filmdiktes twee belangrike verskynsels beïnvloed: mineraaltransformasie en organiese afbreek. Om hierdie prosesse te verstaan ​​is noodsaaklik vir die aanspreek van globale uitdagings soos aardverwarming en besoedelingsbeheer.

Minerale kan transformeer wanneer ione van primêre minerale in waterfilms oplos en met omgewingsgasse soos koolstofdioksied en suurstof reageer. Die dikte van die waterfilm bepaal die tipe mineraalgroei. Dun films maak voorsiening vir tweedimensionele groei, terwyl dikker films driedimensionele groei stimuleer.

Die bevindinge het praktiese implikasies vir die vervaardiging van materiale in beheerde humiditeitsomgewings. Grootte en vorm beïnvloed die funksie van materiale in gevorderde tegnologieë soos batteryontwikkeling en besoedelingsverwydering.

Die studie het ook gekyk na die potensiaal van magnesia (MgO) om koolstofdioksied op te vang. Daar is ontdek dat ultradun magnesiumkarbonaatbedekkings die reaksie kan belemmer. 'n Belowende pad is egter geïdentifiseer wat hierdie bottelnek onder uiters hoë humiditeitstoestande kan omseil.

Die navorsing het ook ontbloot hoe suurstof- en waterfilms die omskakeling van organiese besoedeling in onskadelike stowwe beïnvloed deur liggeïnduseerde chemiese reaksies. Hierdie kennis kan bydra tot die ontwikkeling van innoverende water- en lugsuiweringstegnologieë.

Oor die algemeen is die begrip van die rol van waterfilms in chemiese transformasies noodsaaklik om ons kennis te bevorder en oplossings vir omgewingsuitdagings te vind.

