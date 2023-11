Water van die oppervlak veroorsaak dinamiese kern-mantel-interaksies

By

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak oor die innerlike werking van ons planeet, wat onthul dat water geleidelik van die Aarde se oppervlak af sypel. Hierdie merkwaardige reis neem die vloeistof deur dalende tektoniese plate, en bereik uiteindelik die kern na 'n moeisame trek van 2,900 XNUMX kilometer. Alhoewel die proses stadig is en oor miljarde jare strek, het dit gelei tot die vorming van 'n nuwe laag tussen die buitenste kern se gesmelte metaal en die Aarde se buitenste mantel. Hierdie laag is na raming 'n "paar honderd kilometer dik", wat dit relatief dun maak in vergelyking met ander binneste lae van die Aarde.

In 'n onlangse studie wat deur Arizona State University gedoen is, het navorsers onthul dat hierdie waterinfiltrasie 'n chemiese reaksie veroorsaak, wat lei tot die skepping van silika. Mede-outeur Dr Dan Shim het verduidelik dat wanneer water die kern-mantel grens ontmoet, dit reageer met silikon in die kern om silika te produseer. Hierdie betekenisvolle bevinding, tesame met vorige waarnemings van diamante wat gevorm word deur water wat met koolstof onder uiterste druk reageer, dui op 'n hoogs dinamiese kern-mantel-interaksie, wat aansienlike materiaaluitruiling voorstel.

Die implikasies vir ons alledaagse lewe op die oppervlak is diep. Volgens die ASU-navorsingspan verbeter hierdie ontdekking ons begrip van die Aarde se interne prosesse, wat 'n meer uitgebreide globale watersiklus aandui as wat voorheen erken is. Die veranderde "film" van die kern het ook deurslaggewende implikasies vir die geochemiese siklusse wat die oppervlak-water-siklus met die diep metaalkern verbind.

Hierdie deurbraak in die begrip van die aarde se interne dinamika bied aan wetenskaplikes waardevolle insigte in die planeet se evolusie en die ingewikkelde prosesse wat sy struktuur hervorm. Deur die raaisels wat onder ons voete lê te ontrafel, baan navorsers die weg vir groter kennis en 'n dieper begrip van ons wêreld se delikate balans.