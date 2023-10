'n Ongelooflike horlosie met meteoriet-insetsels stel Guinness-wêreldrekord op

'n Horlosie met die naam 'Cosmopolis' het erkenning van Guinness World Records gekry vir sy unieke kenmerk van 12 insetsels van meteorietgesteentes. ’n Video wat hierdie buitengewone horlosie ten toon stel, is op Instagram gedeel, wat sy kenmerkende ontwerp en skaars materiale beklemtoon. Die insetsels in die horlosie is afkomstig van meteoriete wat van die Maan, Mars en die buitenste ruimte afkomstig is.

Die video bied 'n blik op die noukeurige proses wat betrokke is by die skep van die horlosie. Die Switserland-gebaseerde horlosiemakery, Les Ateliers Louis Moinet SA, het 12 verskillende meteoriete noukeurig uitgesoek en in die horlosie se wyserplaat geïntegreer. Die ontwerp van die horlosie het 'n 18 karaat, roosgoue omhulsel met 'n deursnee van veertig millimeter, aangevul met 'n swart polsband.

Elke meteoriet het 'n unieke uitdaging tydens die snyproses gebied as gevolg van hul wisselende broosheid, wat die aandag aan detail beklemtoon wat nodig is vir hul integrasie in die horlosie. Die resultaat is 'n horlosie wat die skoonheid en skaarsheid van hierdie meteoriete ten toon stel, terwyl dit 'n kontemporêre estetika behou.

Die HUB en Kreatiewe Direkteur van Les Ateliers Louis Moinet, Jean-Marie Schaller, het trots uitgespreek om 'n Guinness World Records-titel te behaal, wat hul verbintenis tot innoverende horlosiemaak beklemtoon en die grense van kreatiwiteit verskuif. Hierdie horlosie dien as 'n huldeblyk aan die nalatenskap van Louis Moinet en demonstreer hul toewyding om buitengewone horlosies te skep wat die wêreld boei.

Die video wat die horlosie se meteoriet-insetsels vertoon, het aansienlike aandag op Instagram getrek, amper twee lakh-kyke opgehoop en duisende likes ontvang. Gebruikers het ontsag en fassinasie uitgespreek met opmerkings soos "Dit is verbysterend" en "Dit is pragtig."

Deur elemente uit die buitenste ruimte in te sluit, staan ​​hierdie horlosie werklik uit as 'n merkwaardige stuk vakmanskap en 'n bewys van die eindelose moontlikhede van horologie.

