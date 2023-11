Dromer-hengelvis: Die meester van kamoeflering

Die diepsee is 'n ryk gehul in misterie, die tuiste van 'n magdom buitengewone wesens wat wetenskaplikes en entoesiaste gelyktydig verwar en fassineer. Een so 'n raaisel is die dromer-hengelvis, 'n spesie wat bekend is vir sy betowerende vermoë om naatloos in die donkerte van die seedieptes te meng.

Anders as die meeste lewende organismes wat lig weerkaats, absorbeer die dromer-hengelvis dit, wat sy vel 'n skaduagtige mantel maak wat omstanders betower. Onlangs het die Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) 'n boeiende video van hierdie uitheemse vis op YouTube gedeel, wat lig werp op sy merkwaardige kamoefleertegniek.

Navorsers van MBARI het 'n seldsame geleentheid gehad om die ontwykende dromer-hengelvis tydens 'n onlangse ekspedisie aan die kus van Kalifornië waar te neem. Hulle het 'n ongeïdentifiseerde spesie dromer-hengelvis in die uitgestrekte Monterey Canyon teëgekom, wat slegs die negende voorkoms van so 'n ontmoeting in die afgelope 36 jaar was.

Die ontdekking het Bruce Robinson, 'n senior wetenskaplike by MBARI, opgewonde gemaak met inagneming van die frekwensie waarmee hierdie visse waargeneem word. Trouens, dit was die eerste waarneming van die spesie sedert 2016. Robinson het die dromer-hengelvis se geheimsinnige vel met 'n onsigbaarheidsmantel gepas vergelyk, want dit het die verstommende vermoë om 'n verbysterende 99.5 persent van die lig wat daarop val, te absorbeer.

Hoe vind hierdie merkwaardige prestasie van kamoeflering plaas? Studies het aan die lig gebring dat die dromer-hengelvis se vel ryk is aan melanosome, gespesialiseerde selle wat melanienpigment bevat. Hierdie oorvloed melanien verleen aan die vis sy kenmerkende swart kleur en laat dit toe om byna elke golflengte van lig wat hom tref, te absorbeer.

Die ontwykende dromer-hengelvis kan tot 15 duim (37 cm) lank word vir wyfies, terwyl mannetjies net 0.5 duim (1.3 cm) lank is. Hulle vermoë om in die donkerte van die diepsee te verdwyn, getuig van die ongelooflike aanpasbaarheid en vernuf van die natuur.

Terwyl ons voortgaan om die uitgestrekte uitgestrekte van ons oseane te verken, is dit ontdekkings soos hierdie wat ons herinner aan die wonders wat daarin lê. Die dromer-hengelvis, met sy vermoë om 'n onsigbaarheidsmantel aan te trek, dien as 'n boeiende voorbeeld van die natuur se kunssinnigheid en die geheime wat nog onder die branders op ons wag.

