Astrofotograaf neem pragtige beeld van Perseid Meteor Show

Astrofotograaf Miguel Claro van Lissabon, Portugal, het onlangs 'n asemrowende beeld van die Perseid-meteorietreën vasgelê, wat die skoonheid en wonder van die naghemel ten toon stel. Deur 'n 360-grade-kamera in die Alqueva Dark Sky-reservaat op te stel, kon Claro nie net die meteore wat oor die lug streep nie, maar ook die pragtige wit gloed van die Melkweg-sterrestelsel en die eteriese diereriemlig fotografeer.

Sodiakale lig word geskep wanneer die son se strale weerkaats van stof wat deur die sonnestelsel versprei is, oorblyfsels van botsings tussen asteroïdes en komete. In Claro se beeld kan dit gesien word as 'n skerp liggordel regs van die middel, wat bo en onder die helder punt van Jupiter strek.

Die saamgestelde beeld, gemaak van foto's wat oor vier opeenvolgende nagte geneem is, toon meer as 100 meteore wat van die stralende punt in die Perseus-konstellasie afkomstig is. Agter die meteore verlig die Melkweg die lug, wat 'n pragtige gloed by die toneel voeg.

Claro se beeld kan in volle 360 ​​grade op sy webwerf bekyk word. Die foto wys die prag van die naghemel en herinner ons aan die wonders wat gesien kan word as ons die tyd neem om op te kyk.

Vir meer van Miguel Claro se pragtige astrofotografie, besoek sy webwerf of volg sy stories op Instagram.

Definisies:

– Stralend: Die punt in die lug waaruit 'n meteorietreën blyk te ontstaan.

– Zodiakale lig: ’n Dowwe, diffuse gloed wat in die naghemel gesien word wat veroorsaak word deur sonlig wat interplanetêre stofdeeltjies weerkaats.

Bron: Space.com