SpaceX se Falcon Heavy Rocket om NASA-sending na Asteroïde Psyche te loods

SpaceX se Falcon Heavy-vuurpyl sal Vrydagoggend gelanseer word, met 'n NASA-sending op pad na die asteroïde Psyche. Die doel van die sending is om die samestelling van die asteroïde te bestudeer, wat beskryf word as "'n ongewone voorwerp wat waarskynlik ryk is aan metaal." Die Psyche-ruimtetuig, omtrent die breedte van 'n tennisbaan, sal 'n byna ses jaar lange reis onderneem wat ongeveer 2.2 miljard myl dek, met 'n verwagte aankoms by Psyche in Julie 2029.

Die lansering is geskeduleer vir 10:19 vm. ET vanaf NASA se Kennedy Space Centre in Florida, met rugsteunlanseringsgeleenthede in die komende dae in geval van weer of tegniese probleme. NASA het ongeveer $1.2 miljard vir die Psyche-sending bewillig, wat ontwikkeling- en bedryfskoste insluit. SpaceX het 'n kontrak ter waarde van sowat $131 miljoen gekry om die missie te loods.

Die Falcon Heavy-vuurpyl is in staat om swaar vragte die ruimte in te dra, en hierdie missie is sy agtste lansering. SpaceX beplan om te land en die vuurpyl se kantversterkers te herstel, maar die sentrale kern van die vuurpyl sal uitgeput word.

Die Psyche-ruimtetuig is toegerus met wetenskaplike instrumente om die asteroïde se magnetiese veld en chemiese samestelling te bestudeer. Hierdie sending sal waardevolle insigte in die samestelling en aard van asteroïdes verskaf, wat ons begrip van die sonnestelsel bevorder.

