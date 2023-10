SpaceX se Falcon Heavy Rocket stel NASA se Psyche Asteroid Mission bekend

SpaceX se Falcon Heavy-vuurpyl is geskeduleer om NASA se Psyche asteroïde-sending vandag te lanseer, mits die weer dit toelaat. Die bekendstelling sal om 10:19 vm EDT by NASA se Kennedy Space Centre in Florida plaasvind. Daar is egter ’n 40%-kans op ongunstige weerstoestande aan die Ruimtekus, wat die lansering kan beïnvloed.

As die lansering verloop soos beplan, sal die Falcon Heavy se twee syboosters na die aarde terugkeer vir 'n landing by Cape Canaveral Space Force Station. Dit sal die vierde lansering en landing vir elke booster wees. Die sentrale kernversterker, aan die ander kant, sal vir die eerste en enigste keer gebruik word en sal in die Atlantiese Oseaan weggegooi word.

Na die opstyg, sal die Falcon Heavy se boonste verhoog die Psyche-ruimtetuig na die ruimte dra en dit ongeveer 62.5 minute na lansering ontplooi. Die ruimtetuig sal dan 'n diep-ruimtereis onderneem na Psyche, 'n metaalagtige asteroïde in die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter. Wetenskaplikes glo dat Psyche die blootgestelde kern van 'n antieke protoplaneet kan wees, wat 'n unieke geleentheid vir verkenning bied.

Nadat hy sy teiken in 2029 bereik het, sal Psyche die asteroïde vir ongeveer twee jaar vanaf 'n wentelbaan bestudeer. Hierdie sending het beduidende implikasies vir ons begrip van planetêre vorming en die samestelling van hemelliggame.

As vandag se bekendstelling nie suksesvol is nie as gevolg van weer of tegniese probleme, het SpaceX en NASA verskeie daaglikse opheffingsgeleenthede tot 25 Oktober om nog 'n poging aan te wend.

Die Falcon Heavy, tans die tweede kragtigste vuurpyl in werking, het 'n suksesvolle rekord met sewe vlugte tot op hede. Dit sal egter die vuurpyl se eerste missie vir NASA merk.

