Nuwe Timelapse vang lewensiklus van onwelriekende sampioen vas

Wetenskaplikes het onlangs die fassinerende geboorte en verval van 'n kenmerkende gevormde sampioen gedokumenteer wat berug is vir sy skerp reuk. Die betrokke sampioen is die sigbare deel van 'n stinkhoring-swam bekend as Phallus impudicus. Dit groei tipies naby verrottende hout en plante, wat tot 10 duim bo die grond strek. Die dop van die stam is bedek met olyfbruin slym genaamd gleba, wat verantwoordelik is vir die onmiskenbare stank wat deur die sampioen vrygestel word.

Volgens die Universiteit van Florida is die reuk van stinkhorings vergelyk met ontbindende vleis, verrottende ontlasting en riool. Ten spyte van sy afstootlike aroma is die stinkhoringsampioen inderdaad eetbaar. Wanneer dit in sy eiertoestand verteer word, word gesê dat die geur van die gewone stinkhoring soos haselneute lyk.

Die stinkhoring-swam kom uit 'n klein, eiervormige basis wat in die grond begrawe is en deur wit filamente aan die grond geanker is. Hierdie basis bevat 'n slym- en spoorgevulde massa wat uiteindelik ontwikkel tot die onwelriekende doppie van die sampioen.

In ’n boeiende video het navorsers daarin geslaag om die hele lewensiklus van die stinkhoringsampioen binne drie uur vas te vang. Aanvanklik kom die sampioen uit sy basis en groei vinnig tot sy volle grootte. Vlieë word vinnig na die gleba getrek en smul aan die slym vir ongeveer 10 uur, wat die olyfbruin bedekking verwyder. Oor die volgende paar dae begin die oorblywende wit liggaam, bekend as 'n "lykvinger", ontbind voordat dit uiteindelik omval. Die beeldmateriaal sluit af met die vrugliggaam wat ontbind en terug in die grond verdwyn.

Hierdie kortstondige lewensiklus laat stinkhorings toe om hul voortplantingsiklus te voltooi. Die doppie van die sampioen bevat spore, wat vlieë en ander ongewerwelde diere inneem terwyl hulle die slym verteer. Hierdie spore word dan op nuwe plekke versprei deur die ontlasting van hierdie wesens. Hierdie nuwe strategie onderskei stinkhoringswamme van die meeste ander sampioenvormende swamme, wat spore versprei deur hulle in die lug vry te laat.

Die merkwaardige timelapse-video is deur die regering se bosboukantoor vir die Soest-Sauerland-streek van Oos-Duitsland gedeel. Dit het drie weke geneem om die beeldmateriaal vas te vang, met die navorsers wat geduldig gewag het vir die stinkhoring om te ontwikkel en die kamera gereeld na te gaan. Die video bied 'n betowerende uitsig oor die lewensiklus en unieke voortplantingstrategie van die stinkhoringsampioen.

