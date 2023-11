Skaars beeldmateriaal vang ontmoeting met jeugdige seesonvisse langs die kus van Brits-Columbië vas

’n Skubaduiker het onlangs die ongelooflike geleentheid gehad om skaars beeldmateriaal van twee jong seesonnevisse (Mola mola) te vang wat saam in die smaraggroene waters langs die kus van Brits-Columbië, Kanada, swem. Die video, geneem deur die burgerwetenskaplike Timothy Manuelides, wys die jong sonvis langs 'n skool weduwee-klipvisse en geelstert-klipvisse.

Alhoewel kenners beperkte kennis het oor die vroeë stadiums van sonvislewe, kon hulle hierdie spesifieke individue identifiseer as jong seesonnevis op grond van hul hoekige buik en kleiner grootte. Mariene bioloog Marianne Nyegaard, 'n spesialis in seesonvisse, het hul identifikasie in 'n Facebook-plasing bevestig en hul "baba-wees" beklemtoon.

Met 'n deursnee van ongeveer 24 duim (60 sentimeter) was hierdie jong sonvisse ongeveer vyf keer kleiner as volwasse sonvisse, maar aansienlik groter as hul pasgebore grootte van net 0.1 duim (2.5 millimeter). Gewoonlik is min bekend oor die vroeë lewens van sonvis, en om hul larwes akkuraat te identifiseer, is DNA-volgordebepaling nodig.

In teenstelling met algemene wanopvattings, beklemtoon die video dat sonvisse in staat is om vinniger te swem as wat baie mense aanvaar. Die navorsers het in die Facebook-plasing opgemerk dat sonvis dikwels verkeerdelik as stadig beskou word as gevolg van hul "son"-gedrag by die see-oppervlak, waar hulle in warm lig bak nadat hulle tyd in kouer dieptes deurgebring het. Hulle kan egter vinnig swem wanneer dit nodig is.

Oseaan-sonvis, ook bekend as mola, kry hul naam van hul ronde, afgeplatte vorm wat aan 'n meulsteen herinner. Hierdie boeiende wesens kan as volwassenes massiewe groottes bereik, en word tot 10 voet (3 meter) in deursnee. Sonvisse bewoon 'n verskeidenheid oseane wêreldwyd, van tropiese waters tot gematigde see, en is geneig om hul tyd tussen die oppervlak en dieptes van ongeveer 660 voet (200 meter) deur te bring.

Dit is opmerklik dat die videomateriaal en verdere navorsingspogings bydra tot die voortgesette studie van Mola-spesies aan die weskus van Noord-Amerika. Dr. Marianne Nyegaard, die leier van Ocean Sunfish Research, het hierdie visse geïdentifiseer as heel waarskynlik jong Mola mola, wat hulle onderskei van die ander spesies wat in hierdie waters voorkom, Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

Vrae:

V: Hoe groot kan volwasse sonvisse groei?

A: Volwasse sonvis kan tot 10 voet (3 meter) in deursnee bereik.

V: Hoe daag die video algemene wanopvattings oor sonvis uit?

A: Die video demonstreer dat sonvisse in staat is om vinniger te swem as wat algemeen geglo word.

V: Wat is bekend oor sonvisse se vroeë lewens?

A: Daar is beperkte kennis oor sonvisse se vroeë lewens, en larwes kan slegs op spesievlak deur DNA-volgordebepaling geïdentifiseer word.

V: Wat is uniek aan die voorkoms van sonvis?

A: Sonvisse het ronde, afgeplatte liggame wat soos 'n meulsteen lyk.

V: Hoe diep swem sonvis gewoonlik?

A: Sonvisse spandeer gewoonlik hul tyd tussen die water se oppervlak en dieptes van ongeveer 660 voet (200 meter).