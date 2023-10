NASA se OSIRIS-REx keer terug aarde toe met skaars asteroïdemonster

NASA se OSIRIS-REx-sending het suksesvol na die aarde teruggekeer met sy seldsame asteroïdemonster. Die ruimtetuig het die monster van asteroïde Bennu in Oktober 2020 versamel en daar word gretig verwag vir sy aflewering na die aarde vir verdere ontleding.

Die monster-terugkeerkapsule is op 24 September by Bennu vrygestel, na 'n reis van twee jaar. Die ruimtetuig se kameras het die vrystelling opgeneem, wat wys hoe die kapsule en sy skaars vrag na die aarde op pad is. Die kapsule het die aarde se atmosfeer teen 'n spoed van 44,500 27,650 km/h (18 11 mph) binnegegaan en valskerms ontplooi om sy spoed te verminder. Dit het veilig geland met 'n verminderde spoed van XNUMX km/h (XNUMX mph).

Die missie was nie sonder sy uitdagings nie. Die kapsule het aanvanklik 'n drogue-geut ontplooi om sy snelheid te verlaag voordat die landingsgeut ontplooi is. Die sendingspan was angstig aangesien hulle nie onmiddellike bevestiging gekry het dat die drogue-geut ontplooi is nie. Toe hulle egter uiteindelik hoor dat die hoofgeut behoorlik ontplooi is, was daar ’n sug van verligting en oorweldigende emosies onder die spanlede.

Die terugkeer van die monster van asteroïde Bennu is betekenisvol vir wetenskaplikes. Bennu is 'n koolstofhoudende asteroïde, die mees algemene tipe, en bevat vlugtige ys wat insig in die vorming van die Sonnestelsel kan verskaf. Wetenskaplikes hoop dat die monster van Bennu vlugtige stowwe, organiese verbindings en ongerepte koolstof uit die vroeë Sonnestelsel sal bevat.

Die monsters sal aan verskillende navorsers regoor die wêreld versprei word. Sommige sal ontleed word by NASA se Direktoraat vir Astromaterials Research and Exploration Science by die Johnson Space Center, terwyl ander na Japan se Buitenaardse Sample Curation Centre gestuur sal word. Hierdie monsters sal lig werp op die vroeë Sonnestelsel en die oorsprong van lewe.

Wetenskaplikes sal jare spandeer om die monsters van Bennu te bestudeer om belangrike vrae te beantwoord oor die oorsprong van lewe, die geskiedenis van die sonnestelsel en hoe die monster verander het sedert dit deur OSIRIS-REx versamel is. Die suksesvolle terugkeer van die monster is 'n groot mylpaal vir die missie en bring die span 'n gevoel van prestasie en tevredenheid.

Bronne: NASA