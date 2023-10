Nuwe titel: Stofduiwels opgemerk deur NASA se Perseverance Rover op Mars

By

Opsomming: NASA se Perseverance-rover het 'n stofgevulde warrelwind, bekend as 'n stofduiwel, op Mars ontdek. Stofduiwels is algemeen op beide Mars en Aarde, maar dié wat op Mars voorkom, kan baie groter word as hul Aarde-eweknieë.

NASA se Perseverance-rover het onlangs beelde van 'n stofduiwel op die oppervlak van Mars geneem. Stofduiwels is natuurlike verskynsels wat op beide Aarde en Mars voorkom wanneer stygende kolomme warm lug met dalende kolomme koeler lug meng. Hierdie kolkende werwels van stof kan indrukwekkende groottes op Mars bereik, wat dikwels die afmetings oorskry van dié wat op Aarde gevind word.

Stofduiwels vorm in gebiede met 'n dun atmosfeer, soos Mars, waar die lae lugdruk bydra tot die tolbeweging. Soos die warm lug opstyg, skep dit 'n roterende kolom wat stofdeeltjies van die grond af optrek. Hierdie wervelende beweging kan soms vanuit die ruimte gesien word en is 'n algemene gesig wat deur Mars-rovers vasgevang word.

Die vermoë van die Perseverance-rover om beelde van stofduiwels op Mars vas te vang, verskaf aan wetenskaplikes waardevolle data oor die Mars-atmosfeer en weerpatrone. Deur hierdie verskynsel te bestudeer, kan wetenskaplikes insigte kry in die planeet se klimaat en moontlik bepaal of toestande op Mars ooit geskik was vir lewe.

Stofduiwels het ook die potensiaal om die sonpanele van Mars-rovers skoon te maak, wat 'n tydelike energie-hupstoot bied. Stofstorms op Mars kan 'n laag stof op die sonpanele neersit, wat hul doeltreffendheid verminder. Die sterk winde wat deur stofduiwels gegenereer word, kan egter help om hierdie stoflaag te verwyder, wat die sonpanele toelaat om meer sonlig te versamel en meer krag op te wek.

