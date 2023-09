NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig om monster van asteroïde Bennu terug te gee

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig sal hierdie naweek die Aarde verbysteek, wat 'n monster saambring wat van die potensieel gevaarlike asteroïde Bennu versamel is. In 'n geskiedkundige sending sal dit die eerste keer wees dat NASA materiaal van 'n asteroïde versamel en na die aarde terugbring. Die Virtuele Teleskoop-projek, gelei deur die Italiaanse astrofisikus Gianluca Masi, beplan om die gebeurtenis regstreeks te stroom, wat intydse beelde van die ruimtetuig en sy kosbare Sample Return Capsule verskaf.

Die regstreekse stroom is geskeduleer om op Saterdag 7 September om 23:XNUMX EDT te begin. Weerstoestande of ander faktore kan egter die vermoë beïnvloed om die OSIRIS-REx-sonde vanaf die grond waar te neem.

OSIRIS-REx is in September 2016 vanaf die Cape Canaveral Ruimtemagstasie in Florida gelanseer en het in Augustus 2018 by die asteroïde Bennu aangekom. Ná twee jaar van waarneming het die ruimtetuig materiaal van Bennu se oppervlak versamel. In 2021 het die ruimtetuig sy aandrywingstelsel aangevuur en sy reis terug na die aarde begin, wat sal uitloop op die vrystelling van die monster-terugvoerhouer hierdie naweek. Die houer sal na verwagting in die woestynstreek rondom die Amerikaanse weermag se Utah-toets- en oefenbaan land.

Om asteroïdemateriaal soos Bennu te bestudeer, kan waardevolle insigte in die vroeë sonnestelsel en die samestelling van materie gedurende daardie tyd verskaf. Nadat die monster teruggekeer het, sal dit gekatalogiseer en ontleed word oor 'n tydperk van twee jaar vanaf laat 2023 tot 2025. Minstens 75% van die monster sal by NASA se Johnson Space Flight Centre in Houston bewaar word vir toekomstige navorsing.

Hierdie sending is 'n belangrike mylpaal in ruimteverkenning, en die bevindinge van hierdie asteroïdemonster kan geheime oor ons sonnestelsel se oorsprong ontsluit. Na hierdie sending sal die ruimtetuig herdoop word na OSIRIS-APEX en sal dit op 'n reis na die naby-aarde asteroïde Apophis onderneem, waar dit teen 2029 in 'n wentelbaan om die ruimterots sal gaan sit.

