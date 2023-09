NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig gaan asteroïdemonsters aflaai

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig gaan op Sondag 24 September terug Aarde toe om monsters van asteroïde Bennu af te lewer. Hierdie mylpaal is NASA se eerste poging om 'n stuk suiwer ruimterots te herwin. Die ruimtetuig is geskeduleer om die kapsule wat die asteroïdemonsters bevat om 10:55 vm ET af te laai. Jy kan die geskiedkundige oomblik regstreeks kyk deur NASA TV, die NASA-toepassing en die agentskap se webwerf.

Die plan is dat die ruimtetuig sy vrag moet aflaai tydens 'n nabygeleë verbyvlug van die aarde. Die kapsule sal dan 'n valskerm-gesteunde landing by die departement van verdediging se Utah-toets- en oefenbaan uitvoer. Die landingsplek moet binne 'n spesifieke ellips wees. OSIRIS-REx is in September 2016 gelanseer en het asteroïde Bennu bereik in Desember 2018. Nadat die ruimtetuig twee jaar spandeer het om die ruimterots waar te neem, het die ruimtetuig op Bennu geland en in Oktober 2020 'n monster van sy oppervlak versamel.

Hierdie missie is betekenisvol omdat dit NASA se eerste poging is om 'n monster van 'n asteroïde te haal. Bennu is 'n klein, naby-aarde asteroïde wat wetenskaplikes glo moontlik 700 miljoen tot 2 miljard jaar gelede van 'n groter koolstofryke asteroïde afgebreek het. Deur die asteroïdemonster terug na die aarde te bring, hoop wetenskaplikes om leidrade oor die oorsprong van lewe te ontbloot en of asteroïdes die boustene van lewe na ons planeet gedra het.

Sodra die monster afgelewer is, sal OSIRIS-REx voortgaan met sy missie om asteroïde Apophis te verken. Die missie sal hernoem word na OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). Bly op hoogte van ruimtevlugnuus deur ons op Twitter te volg en Gizmodo se toegewyde Ruimtevlugbladsy te boekmerk.

