’n NASA-ruimtetuig keer terug aarde toe met asteroïdemonsters

In 'n opwindende missie sal 'n NASA-ruimtetuig genaamd OSIRIS-REx terugkeer na die aarde nadat hy jare lank 'n nabygeleë asteroïde bestudeer het. Die ruimtetuig sal 'n kapsule vrystel wat stukke van die asteroïde, bekend as Bennu, bevat, wat dan die aarde se atmosfeer binnegaan en valskerm af na die Utah-toets- en oefenreeks in Utah se Wes-woestyn sal val.

Die OSIRIS-REx-sending het in September 2016 begin toe die ruimtetuig gelanseer is en na Bennu, 'n naby-Aarde asteroïde, gereis het. Op 20 Oktober 2020 het die ruimtetuig suksesvol op Bennu geland en sy robotarm gebruik om 'n monster van rotse en stof van die asteroïde se oppervlak te versamel.

Die doel van die sending, volgens NASA, is om wetenskaplikes te help om te verstaan ​​hoe planete gevorm word, hoe lewe begin het, en om ons kennis van asteroïdes wat moontlik die aarde kan beïnvloed, te verbeter. Deur die asteroïdemonsters te ontleed, hoop wetenskaplikes om waardevolle insigte te verkry oor die oorsprong van ons sonnestelsel en die potensiaal vir lewe buite die Aarde.

Die landing van die OSIRIS-REx-kapsule sal regstreeks deur NASA uitgesaai word, met dekking wat Sondag 10 September om 24:XNUMX ET begin. Die stroom kan op NASA Television, die NASA-toepassing, die agentskap se webwerf en YouTube-kanaal gekyk word.

Hierdie missie is 'n belangrike mylpaal in ons verkenning van die ruimte en ons begrip van die heelal. Dit demonstreer die vermoëns van ons ruimtetuig om monsters van verre hemelliggame te versamel en terug te bring. Die bestudering van hierdie monsters sal waardevolle antwoorde verskaf op sommige van die mees diepgaande vrae oor die oorsprong van lewe en die heelal.

