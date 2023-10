China se Shenzhou 16 Ruimtevaarders voer kerseksperiment in die ruimte uit

Chinese ruimtevaarders aan boord van die Tiangong-ruimtestasie het 'n intrige eksperiment uitgevoer wat oop vlamme in mikroswaartekrag behels. Tydens 'n regstreekse lesing op 21 September het ruimtevaarders Gui Haichao en Zhu Yangzhu 'n kers aangesteek om te demonstreer hoe vlamme in die ruimte brand. Die vlamme het amper bolvormig gelyk, in teenstelling met die traanvormige vlamme wat op Aarde waargeneem is.

Op Aarde word die vorm van vlamme van aangesteekte kerse bepaal deur dryfkraggedrewe konveksie, waar warm lug opstyg en koue lug daal. In die mikroswaartekrag-omgewing van 'n lae Aarde-baan is hierdie verbrandingskonveksiestroom egter swak. As gevolg hiervan diffundeer vlamme in alle rigtings en vorm sferiese vuurballe.

Die kerseksperiment was deel van die "Tiangong-klaskamer"-inisiatief, wat daarop gemik is om studente in China op te voed oor mikroswaartekrag-verskynsels. Die ruimtevaarders het interaksie gehad met studente in vyf klaskamers regoor die land, en verskeie eksperimente ten toon gestel wat die verskille in fisiese prosesse tussen die aarde en die ruimte beklemtoon.

Dit is opmerklik dat die gebruik van oop vlamme en vlambare materiale streng gereguleer word op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) weens brandveiligheidsmaatreëls. Gevalle van kerseksperimente is skaars op die ISS, en voorsorgmaatreëls word getref om enige moontlike brand te isoleer en te bevat.

Die belangrikheid van brandveiligheidsmaatreëls aan boord van die ISS het ontstaan ​​uit 'n groot brandvoorval wat in 1997 op die Russiese ruimtestasie Mir plaasgevind het. Sedertdien was verbranding in mikroswaartekrag die onderwerp van talle eksperimente op die ISS, wat tipies uitgevoer is met behulp van spesiaal ontwerpte verbranding geïntegreerde rakke.

Die Tiangong-ruimtestasie het ook sy eie Combustion Experiment Rack (CER) om ernstige navorsing in hierdie gebied te doen. Deur die gedrag van vlamme in mikroswaartekrag te bestudeer, beoog wetenskaplikes om ons begrip van verbrandingsprosesse te verbeter en veiliger tegnologieë vir ruimteverkenning te ontwikkel.

