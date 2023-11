Nuwe ontdekking: Ruimtevaarders laat per ongeluk gereedskapsak in die ruimte vry

In 'n onlangse ruimtewandeling op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) het NASA-ruimtevaarders Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara 'n onverwagte ongeluk teëgekom. Terwyl hulle herstelwerk aan die ISS se sonpanele gedoen het, het hulle per ongeluk 'n gereedskapsak laat glip wat nou om die aarde wentel. Hierdie voorval dien as 'n herinnering dat selfs hoogs opgeleide professionele persone foute kan maak in die uitdagende omgewing van ruimte.

Anders as tradisionele menslike foute wat gevolge beperk tot die aarde, kan die gevolge van foute in die ruimte verreikend wees. In hierdie geval is die verlore gereedskapsak sigbaar vir lugwaarnemers wat 'n verkyker gebruik teen 'n magnitude +6. Dit sal na verwagting vir 'n paar maande om die Aarde wentel totdat dit tot ongeveer 70 myl of 113 kilometer daal. Sodra dit hierdie punt bereik, sal dit disintegreer wanneer dit weer in die Aarde se atmosfeer binnedring.

Interessant genoeg is dit nie die eerste keer dat ruimtevaarders items in die ruimte verloor nie. Op 18 November 2008 is 'n soortgelyke herstelstel verlore tydens 'n operasie buite die ISS. Dit was maande lank sigbaar vanaf die Aarde en het net voor die ISS verskyn. Hierdie voorvalle beklemtoon die uitdagings en risiko's verbonde aan menslike ruimteverkenning.

Vir diegene wat belangstel om 'n blik op die gereedskapsak te kry, kan waarnemers wat reeds die ISS kan sien, ook die gereedskapsak naby sien. Dit sal helder lyk vir sy grootte en effens voor die ruimtestasie. Deur die lug met ’n verkyker te skandeer, sal waarnemers dalk die gereedskapsak in die komende weke kan opspoor terwyl dit geleidelik in hoogte daal.

Terwyl voorvalle soos hierdie kommer kan wek, het NASA-wetenskaplikes die gereedskapsak se baan noukeurig bereken en verseker dat dit geen risiko vir die ISS of die ruimtevaarders aan boord inhou nie. Dit dien as 'n waardevolle les en 'n bewys van ons voortdurende leer op die gebied van ruimteverkenning.

Vrae:

V: Wat het tydens die ruimtewandeling gebeur?

A: NASA-ruimtevaarders Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara het per ongeluk 'n gereedskapsak verloor terwyl hulle herstelwerk aan die ISS se sonpanele gedoen het.

V: Sal die gereedskapsak 'n risiko vir die ISS of die bemanning inhou?

A: Nee, NASA-wetenskaplikes het die gereedskapsak se baan voorspel en tot die gevolgtrekking gekom dat dit geen risiko vir die ISS of die ruimtevaarders aan boord inhou nie.

V: Hoe kan ek die gereedskapsak sien?

A: Waarnemers kan die gereedskapsak met 'n verkyker sien deur die lug net voor die ISS te skandeer. Dit behoort 'n paar sekondes voor die stasie te verskyn soos dit geleidelik in hoogte daal.