NASA se OSIRIS-REx-sending haal monster suksesvol van asteroïde Bennu op

NASA se OSIRIS-REx-sending, wat in 2016 begin het, het sy finale mylpaal bereik toe ’n klein kapsule met ’n monster van die asteroïde Bennu in die Utah-woestyn geland het. Hierdie missie het behels om die asteroïde te wentel en materiaal te versamel om terug te bring na die aarde, 'n prestasie wat nog nooit tevore bereik is nie.

Die ruimtetuig het 'n slingervel om die aarde gebruik om homself na Bennu te dryf. Dit het meer as 60 gram materiaal van die asteroïde versamel, wat NASA se verwagtinge oortref het. Die monster is veilig in die kapsule gestoor, wat nou deur 'n span herwin is en na NASA se draagbare skoon laboratorium vervoer sal word vir ontleding.

Benewens die monster, het die span ook potensieel interessante omgewingsmonsters in die area rondom die kapsule geïdentifiseer vir verdere studie. Voor nadering het die kapsule veiligheidsondersoeke ondergaan om te verseker dat dit geen gevaar vir die herstelspan inhou nie.

Die OSIRIS-REx-kapsule het effens vroeër as verwag in die Utah-woestyn geraak. Sy valskerm is suksesvol ontplooi, wat dit moontlik gemaak het om stadig saam met die asteroïde-monsters te daal. In die toekoms sal die ruimtetuig sy missie as OSIRIS-APEX voortsit en met die asteroïde Apophis ontmoet. Hierdie ontmoeting sal waardevolle inligting verskaf oor die asteroïde se wentelbaan, spintempo en oppervlak.

Die suksesvolle herwinning van die Bennu-monster is 'n belangrike mylpaal vir NASA, aangesien dit die eerste keer in die geskiedenis sal wees dat 'n ongerepte kas van asteroïdemonsters na die aarde terugbesorg is. Die ontleding van hierdie monsters sal aan wetenskaplikes waardevolle insigte verskaf oor die samestelling en vorming van asteroïdes.

Bron: NASA (bronartikel nie meer beskikbaar nie)