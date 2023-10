'n Vega-vuurpyl om vanaand 12 satelliete in 'n wentelbaan te lanseer

’n Vega-vuurpyl wat deur Arianespace bedryf word, is geskeduleer om vanaand te lanseer, wat sy eerste missie van die jaar is. Die 100 voet hoë vuurpyl is ontwerp om relatief klein loonvragte te dra, wat in staat is om tot 3,300 435 pond na 'n sirkelbaan 23 myl bo die aarde te vervoer. Vanaand se sending, genaamd VV2021, sal die eerste vir die standaard Vega-variant sedert November XNUMX wees.

Die belangrikste loonvragte vir hierdie sending sluit in THEOS-2, 'n Aardebeeldsatelliet wat vir die regering van Thailand ontwikkel is, en FormoSat-7R/Triton, ontwikkel deur Taiwan se ruimte-agentskap. FormoSat-7R/Triton is toegerus met GNSS-R, 'n stelsel wat seine versamel wat van die see-oppervlak reflekteer om windveld oor die oseane te bereken. Hierdie data sal met die wêreldwye meteorologiegemeenskap gedeel word om tifoonvoorspelling te verbeter.

Benewens die twee hoofvragte, sal die Vega-vuurpyl ook 10 ander loonvragte vir ses verskillende kliënte dra. In totaal weeg die 12 satelliete wat vanaand gelanseer word 2,738 XNUMX pond. Die lansering sal plaasvind vanaf Europa se ruimtehawe in Kourou, Frans-Guyana, en kan regstreeks op Space.com of via Arianespace se webwerf gekyk word.

