Drie mans keer terug aarde toe na 'n jaar lange ruimtesending

Drie mans, die Amerikaanse ruimtevaarder Frank Rubio en die Russiese ruimtevaarders Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin, gaan Woensdag na die aarde terugkeer nadat hulle meer as 'n jaar in die ruimte deurgebring het. Die trio was aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) en sal in 'n Russiese Sojoes-ruimtetuig vertrek. Die ruimtetuig is geskeduleer om die ISS om 3:54 vm EDT te verlaat en om 7:17 vm EDT op die steppe van Kazakhstan te land.

NASA sal regstreekse dekking van die gebeure verskaf, vanaf 12:12 EDT. Kykers kan sien hoe die luike tussen die Soyuz en die ISS om 20:3 vm EDT gesluit word. Die regstreekse stroom sal om 30:6 vm EDT hervat word vir ontdok en om 6 vm EDT voor die Soyuz se deorbit-brand, wat na verwagting om 24:XNUMX vm EDT sal plaasvind. Die bemanning sal dan hul afkoms maak en op aarde land.

Die reis van Rubio, Prokopyev en Petelin was 'n ongekende een. Hulle Soyuz-ruimtetuig het oorspronklik beplan vir 'n standaard ses maande lange baan in 'n wentelbaan, en het op 15 Desember 2022 'n lek ervaar, wat gelei het tot die verlies van alle koelmiddel. Gevolglik moes hulle wag dat nog 'n Sojoes voorberei en gelanseer word. Nadat die vervangingstuig op 25 Februarie by die ISS aangekom het, moes hulle steeds wag vir hul noodlenigingsbemanning, wat op 15 September gelanseer het.

Hul verlengde verblyf in die ruimte het nou 371 dae geduur, wat dit die langste aaneenlopende ruimtevlug vir 'n Amerikaanse ruimtevaarder maak. Rubio, wat 'n eerste keer ruimtereisiger is, het die vorige Amerikaanse rekord van 355 dae oortref wat deur NASA se Mark Vande Hei opgestel is. Die algehele rekord vir enkelvlugduur word gehou deur die ruimtevaarder Valery Polyakov, wat van Januarie 437 tot Maart 1994 meer as 1995 dae op die Sowjet-Russiese Mir-ruimtestasie deurgebring het.

Bron: NASA, Roscosmos