Nuwe artikel: Uniting Forces: Skaars beeldmateriaal van megapod-dolfyne wat saamwerk in jag op vlieënde vis

Skaars beeldmateriaal het na vore gekom wat die buitengewone vertoning van samewerking tussen draaierdolfyne in die Stille Oseaan aan die kus van Costa Rica wys. In 'n betowerende skouspel wat as deel van PBS se "Spy in the Ocean, a Nature Miniseries" vasgevang is, is duisende draaierdolfyne waargeneem wat een van die grootste megapode vorm wat nog ooit verfilm is. Hierdie ontsagwekkende gebeurtenis, wat diep onder die water afgespeel het, bied 'n ongekende blik op die merkwaardige gedrag van hierdie boeiende seediere.

Die span agter "Spy in the Ocean" het moderne spioenasiekameras geïmplementeer wat as animatroniese diere vermom is om die wêreld van wilde dolfyngroepe naatloos te infiltreer. Onder 'n groep spinnerdolfyne wat bekend is vir hul akrobatiese lugmaneuvers, is 'n "spioenasiedolfyn" ontplooi wat 'n intieme uitkykpunt in hul jagstrategieë verskaf het.

Matthew Gordon, 'n wildvervaardiger op die program, het die geweldige uitdaging uitgespreek om die megapod-verskynsel vas te vang. “Dit was uiters moeilik om selfs die draaierdolfyne te vind, so daar was baie dae op see waar ons honderde kilometers afgelê het oor die duur van die skiet en hulle nie eers kon kry nie. Maar toe ons hulle wel kry, is dit toe dat die magie gebeur het,” het Gordon verduidelik.

Sodra die span die megapod opgespoor het, het hulle die spioenasiedolfyn bekendgestel en 'n animatroniese voëldreun gebruik om die dolfyne van bo af waar te neem. Die beeldmateriaal het die dolfyne se ingewikkelde stelsel van kommunikasie onthul deur 'n repertorium van klik en fluitjies. Verbasend genoeg het hulle ander dolfyne uit verafgeleë dele van die see ontbied deur hul teenwoordigheid met hul bekende lugspronge aan te dui.

Gordon het beklemtoon dat die peul oor 'n groot oppervlakte van ongeveer 108,000 XNUMX vierkante voet aan die oppervlak versprei het, maar dit was slegs 'n fraksie van die hele ensemble. Onder die water het die peul so ver as wat die oog kon sien uitgebrei, en 'n paar duisend dolfyne op sy hoogtepunt gehuisves.

Die baanbrekende benadering wat deur "Spioen in die Oseaan" gebruik is, het voorsiening gemaak vir die vaslegging van outentieke gedrag sonder om die natuurlike ritme van die diere te ontwrig. Deur soortgelyke robotte te gebruik, het die span die behoefte aan opvallende kameras omseil wat moontlik die dolfyne se aandag van hul jagaktiwiteite versteur of afgelei het.

Die jongste beeldmateriaal bied nie net 'n aangrypende visuele ervaring nie, maar verdiep ook ons ​​begrip van die hoogs ingewikkelde sosiale dinamika en gekoördineerde pogings van draaierdolfyne wanneer hulle volop skole vlieënde visse agtervolg. Hierdie nuutgevonde insigte herinner ons aan die merkwaardige intelligensie en aanpasbaarheid van hierdie manjifieke wesens wat in die dieptes van ons oseane leef.

FAQ

