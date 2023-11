Nuwe studie stel voor dat stofwolke 'n groot rol gespeel het in die uitwissing van dinosourusse

Vir dekades was die heersende teorie onder wetenskaplikes dat 'n massiewe asteroïdebotsing die primêre oorsaak van die ondergang van die dinosourusse was. ’n Baanbrekende studie wat onlangs in die gewaardeerde wetenskaplike joernaal Nature Geoscience gepubliseer is, daag hierdie oortuiging egter uit en stel ’n alternatiewe verduideliking voor.

Volgens die navorsing wat deur Belgiese wetenskaplikes gedoen is, hoewel die asteroïde-impak beslis 'n beduidende rol gespeel het in die byna totale uitwissing van die dinosourusse, was dit dalk nie die enigste skuldige nie. Die studie dui daarop dat die biljoene ton stof wat in die lug gedryf word met impak 'n diepgaande en oor die hoof gesien uitwerking op die lot van hierdie antieke wesens gehad het.

Toe die kolossale asteroïde, wat na raming tussen 10 en 15 kilometer in deursnee is, ongeveer 66 miljoen jaar gelede in Mexiko se Yucatán-skiereiland neergestort het, het dit chaos op wêreldwye skaal ontketen. Bosbrande, aardbewings en megatsunamis het gevolg in die nasleep daarvan, wat verwoesting op die wêreld se ekosisteme gesaai het.

Die Belgiese navorsers stel voor dat die impak van die asteroïde ook 'n "wêreldwye winter" veroorsaak het. Die geweldige hoeveelheid silikaat- en swaelstof wat in die atmosfeer vrygestel is, het donker wolke geskep wat sonlig geblokkeer het, wat gelei het tot 'n aansienlike daling in die globale oppervlaktemperatuur. Daar word beraam dat die temperatuur so laag as 15°C gedaal het as gevolg van hierdie verskynsel.

Met beperkte sonlig wat die aarde se oppervlak bereik het, het plante gesukkel om te oorleef. Herbivore, wat op hierdie plante aangewese is vir voedsel, het 'n tekort aan voedsel in die gesig gestaar en het uiteindelik aan die hongersnood beswyk. Die daaropvolgende verdwyning van herbivore het toe vleisetende dinosourusse sonder 'n prooibron gelaat, wat 'n katastrofiese ineenstorting van die hele voedselketting veroorsaak het.

Hierdie baanbrekende studie dui daarop dat die stofwolke wat deur die asteroïdebotsing gegenereer is, baie meer betekenisvol was as wat voorheen geglo is. Ongeveer 2,000 11 gigaton stof, gelykstaande aan meer as XNUMX keer die gewig van Mount Everest, het die atmosfeer verstik en die dinosourusbevolking oor die loop van 'n paar jaar vernietig.

Die bevindinge van hierdie navorsing skets 'n spookagtige prentjie van die dinosourus se ondergang, wat 'n stadige en pynlike uitwissing openbaar eerder as 'n onmiddellike katastrofe. Dit daag ons vooropvattings uit, en dwing ons om die komplekse web van faktore wat tot die einde van die dinosourus-era bygedra het, te herevalueer.

Vrae:

V: Wat het die uitsterwing van die dinosourusse veroorsaak?

A: Terwyl 'n massiewe asteroïde-impak 'n beduidende rol gespeel het, dui 'n onlangse studie daarop dat stofwolke wat deur die impak gegenereer is, ook tot hul uitsterwing bygedra het.

V: Hoe het die stofwolke die dinosourusse beïnvloed?

A: Die stofwolke het sonlig geblokkeer, wat 'n globale afname in oppervlaktemperatuur veroorsaak het. Dit het weer gelei tot 'n gebrek aan voedsel vir herbivore, wat uiteindelik die ineenstorting van die hele voedselketting veroorsaak het.

V: Hoe lank het die uitwissingsproses geneem?

A: Die nuwe studie dui daarop dat die uitsterwing van die dinosourusse 'n geleidelike proses was wat oor 'n paar jaar plaasgevind het.