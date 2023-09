Maak gereed vir 'n ongelooflike vertoning van die noordelike ligte

Maak gereed vir 'n ongelooflike hemelvertoning, want die noordelike ligte, ook bekend as die aurora borealis, word voorspel om meer sigbaar te wees in die volgende 18 maande as wat dit die afgelope 20 jaar was. Wetenskaplikes verwag dat hierdie hemelse verskynsel nie net meer gereeld sal verskyn nie, maar ook vanaf 'n wyer gebied sigbaar sal wees, wat jou kanse vergroot om hierdie ontsagwekkende natuurwonder in die lug te aanskou.

Volgens Mark Miesch, ’n navorsingswetenskaplike aan die Universiteit van Colorado Boulder en die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), is lugkykers uiters opgewonde oor hierdie voorspellings. Maar presies hoe kan kenners noordelike aktiwiteit voorspel? Die antwoord lê in sonkolle, donker areas op die son se oppervlak wat die waarskynlikheid aandui dat die aurora borealis op Aarde waargeneem word.

Sedert 2022 was daar 'n merkbare toename in sonvlekaktiwiteit, en daarom glo wetenskaplikes dat die volgende 18 maande 'n uitstekende geleentheid sal bied om die noordelike ligte te aanskou. Sonkolle is aanwysers van die son se magnetiese aktiwiteit, wat die aarde se magnetiese veld kan beïnvloed en die toestande kan skep wat nodig is vir die aurora borealis om te voorkom.

Hou dus jou oë op die lug oor die volgende jaar en 'n half en maak gereed om een ​​van die natuur se mees ontsagwekkende vertonings te aanskou. Die groter sigbaarheid en groter uitsigreeks maak dit 'n unieke kans om die skoonheid en magie van die noordelike ligte te ervaar. Moenie hierdie ongelooflike hemelverskynsel misloop nie!

Bronne: NBC News