'n Nuwe metode om bewoonbare eksoplanete te ontdek

Met die steeds toenemende aantal eksoplanete wat ontdek word, lyk die moontlikheid om 'n planeet met lewe te vind nader as ooit tevore. Dit was egter 'n groot uitdaging om die bestaan ​​van lewe op hierdie verre wêrelde te bewys. Baie wetenskaplikes het daarop gefokus om die atmosferiese samestelling van eksoplanete te bestudeer, op soek na molekulêre biosignature wat die teenwoordigheid van lewe kan aandui. Maar om hierdie biohandtekeninge akkuraat te identifiseer, is moeilik omdat sommige molekules wat deur lewe op Aarde geproduseer word, ook deur geologiese prosesse gegenereer kan word.

’n Onlangse studie stel ’n nuwe benadering tot hierdie probleem voor deur die atmosferiese samestelling van ’n potensieel bewoonbare eksoplaneet met dié van ander planete in dieselfde sterrestelsel te vergelyk. Navorsers voer aan dat aangesien planete binne die puinskywe van jong sterre vorm, hulle waarskynlik soortgelyke samestellings sal hê. Die span het veral gefokus op die oorvloed van atmosferiese koolstof onder hierdie wêrelde.

Koolstof is nie net 'n fundamentele element vir lewe op Aarde nie, maar is ook in wisselwerking met water en kan geologies in rotse gestoor word. Die navorsers stel voor dat as 'n eksoplaneet in die bewoonbare sone van 'n ster aansienlik minder atmosferiese koolstof het in vergelyking met soortgelyke wêrelde in sy stelsel, dit 'n sterk aanduiding kan wees van die teenwoordigheid van water en organiese lewe. Hierdie benadering kan geïllustreer word deur Aarde, Venus en Mars in ons eie sonnestelsel te vergelyk. Terwyl al drie planete rofweg in die son se bewoonbare sone geleë is, staan ​​die aarde uit met sy atmosfeer wat hoofsaaklik uit stikstof en suurstof en slegs 'n klein fraksie koolstofdioksied bestaan. Hierdie skerp verskil in atmosferiese koolstof maak die aarde 'n waarskynlike kandidaat om lewe te huisves in vergelyking met sy naburige planete.

Om hierdie metode te demonstreer, het wetenskaplikes die Trappist-1-sterstelsel ondersoek—’n rooi dwergster met sewe bekende planete soortgelyk in grootte as die Aarde. Drie van hierdie planete val binne die bewoonbare sone, wat dit 'n ideale toetsgeval maak om eksowêrelde te vergelyk. Deur gebruik te maak van die komende James Webb-ruimteteleskoop (JWST), het navorsers beraam dat deur tien of meer duidelike deurgange van 'n Trappiste-planeet te ontleed, hulle kan bepaal of dit die vlakke van koolstofdioksied uitgeput het. ’n Planeet binne die potensieel bewoonbare reeks met lae CO2-vlakke sal dan ’n belowende kandidaat vir verdere ondersoek wees.

Dit is belangrik om daarop te let dat uitgeputte CO2-vlakke alleen nie as 'n definitiewe aanwyser van lewe beskou kan word nie. Terwyl die teenwoordigheid van lewe en groot liggame water atmosferiese koolstof kan verminder, is daar ander geologiese faktore wat dieselfde effek kan hê. Daarbenewens kan die moontlikheid van bevrore CO2 aan die donker kant van gety-geslote planete ook atmosferiese koolstof verminder. Daarom, selfs al toon geen van die Trappiste-planete lae atmosferiese koolstof nie, sluit dit nie die potensiaal vir lewe op daardie wêrelde uit nie.

Alhoewel hierdie metode nie afdoende bewyse van uitheemse lewe verskaf nie, beperk dit wel die lys van eksoplanete wat waardig is vir verdere studie. Net soos vroeë waarnemings van eksoplanete gelei het tot die identifikasie van kandidaatplanete wat later bevestig is om te bestaan, kan die JWST moontlik kandidaat-eksowêrelde identifiseer wat lewe huisves, wat wetenskaplikes in die rigting wys van afdoende bewyse van buiteaardse lewe. Hierdie nuwe benadering bring opgewondenheid en hernu hoop vir die ontdekking van bewoonbare eksoplanete en lewe buite ons eie sonnestelsel.

vrae

Hoe soek wetenskaplikes na lewe op eksoplanete?

Wetenskaplikes soek lewe op eksoplanete deur hul atmosferiese samestellings te bestudeer vir molekulêre biosignature wat die teenwoordigheid van lewe aandui.

Hoekom is dit moeilik om biohandtekeninge te identifiseer?

Dit is uitdagend om biohandtekeninge te identifiseer omdat sommige molekules wat deur lewe op Aarde geproduseer word, ook deur geologiese prosesse gegenereer kan word.

Hoe werk die nuwe metode om atmosferiese samestellings te vergelyk?

Die nuwe metode vergelyk die atmosferiese samestelling van ’n potensieel bewoonbare eksoplaneet met dié van ander planete in dieselfde sterrestelsel om variasies in sleutelelemente soos koolstof te bepaal, wat as ’n aanduiding van die teenwoordigheid van water en organiese lewe kan dien.

Is uitgeputte CO2 'n definitiewe aanduiding van lewe?

Terwyl uitgeputte CO2-vlakke 'n sterk aanduiding van lewe kan wees, kan dit ook deur ander geologiese prosesse veroorsaak word. Daarom verskaf uitgeputte CO2-vlakke alleen nie afdoende bewyse van uitheemse lewe nie.

Watter rol speel die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) in hierdie navorsing?

Die JWST sal in staat wees om die atmosferiese koolstofdioksiedvlakke van eksoplanete te ontleed, wat wetenskaplikes in staat stel om te bepaal of 'n planeet binne die bewoonbare reeks CO2-vlakke uitgeput het, wat moontlik die teenwoordigheid van lewe aandui.