Die potensiaal van Triton se Atmosfeer vir Aeroreming

Aeroreming is 'n tegniek wat dikwels deur ruimtetuie gebruik word om hul snelheid te verminder wanneer hulle by verskillende planetêre stelsels aankom. Deur in die atmosfeer van 'n hemelliggaam binne die stelsel te duik, soos 'n maan of die planeet self, kan die ruimtetuig die atmosferiese weerstand gebruik om te vertraag, wat dit in staat stel om 'n wentelbaan binne te gaan sonder die behoefte aan bykomende brandstof. Dit lei tot gewigsbesparings en kostevermindering vir die missie.

Die wentelbaandinamika betrokke by lugremmaneuvers is egter hoogs kompleks, wat noukeurige berekeninge vereis. Navorsers Jakob Brisby en James Lyne van die Universiteit van Tennessee Knoxville het die wiskundige ontleding onderneem vir die planetestelsels wat die minste in ons sonnestelsel – Neptunus – verken is.

Met Neptunus wat 14 mane gehad het, het die navorsers gefokus op Triton, die grootste maan, vir hul lugremstudie. Triton beskik oor 'n atmosfeer, alhoewel die digtheid daarvan net sowat 'n kwart van Titan se atmosfeer is, wat voorheen gebruik is vir lugrem tydens 'n sending na Saturnus in die 1990's.

Een voordeel van Triton vir lugrem is sy retrograde wentelbaan om Neptunus, wat vinnige snelheidsvermindering moontlik maak, wat verdere brandstofbesparing tot gevolg het. Vorige navorsing deur Brisby en Lyne het die grondslag gelê vir die berekeninge wat in hul onlangse referaat aangebied is. Die hooffokus van die referaat was op die inkorporering van 'n vlugbewese lugremtegnologie, bekend as Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID), in die sendingontwerp.

LOFTID bestaan ​​uit ’n groot hitteskild wat aan die ruimtetuig se voorrand geheg is en het verlede jaar suksesvol ’n vlugtoets ondergaan. Die besonderhede van hierdie vlugtoets het gedien as die basis vir die wiskundige analise in die vraestel. Die resultate het getoon dat deur gebruik te maak van Triton se relatief yl atmosfeer en die LOFTID-tegnologie, dit moontlik is om 'n ruimtetuig genoeg te vertraag om 'n wentelbaan om Neptunus te betree.

Daar is egter verskeie uitdagings wat aangespreek moet word. Die reis na Neptunus sal ongeveer 15 jaar neem, en die ruimtetuig sal die stelsel teen 'n spesifieke hoek moet nader om Triton se retrograde wentelbaan ten volle te benut. Daarbenewens sal 'n losmaaktegnologie ontwikkel moet word voor die sending, aangesien dit nie deel was van die oorspronklike LOFTID-demonstrasie nie.

Tans is daar geen bevestigde missies vir Neptunus beplan nie, behalwe moontlik 'n Chinese sending wat volgende jaar van stapel gestuur sal word. Dit laat genoeg tyd vir Brisby en Lyne om hul konsep verder te verfyn en moontlik by te dra tot 'n laekoste-missie om Neptunus se maan Triton te verken.

