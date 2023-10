Vulkaanuitbarstings en astronomiese siklusse gekoppel aan klimaatsverandering, massa-uitsterwings

’n Span wetenskaplikes het tot die gevolgtrekking gekom dat die klimaatsverandering wat oor die afgelope 260 miljoen jaar plaasgevind het, wat tot massa-uitwissing van lewe gelei het, toegeskryf kan word aan massiewe vulkaniese uitbarstings en daaropvolgende omgewingskrisisse. Hierdie uitbarstings het groot hoeveelhede koolstofdioksied in die aarde se atmosfeer vrygestel, wat uiterste verwarming van kweekhuisklimaat en byna dodelike of dodelike toestande veroorsaak het.

Die navorsers, wie se ontleding in die joernaal Earth-Science Reviews verskyn, het ook bevind dat hierdie vulkaniese uitbarstings en omgewingskrisisse saamval met kritieke veranderinge in die planeet se wentelbaan in die sonnestelsel. Die verskynsels kom elke 26 tot 33 miljoen jaar voor en volg sikliese patrone. Dit dui daarop dat die aarde se geologiese prosesse beheer kan word deur astronomiese siklusse in die sonnestelsel en die Melkweg-sterrestelsel.

Alhoewel hierdie navorsing geen betrekking het op 20ste en 21ste-eeuse klimaatsverandering, wat deur menslike aktiwiteite gedryf word nie, ondersteun dit wel die goed gevestigde impak van koolstofdioksiedvrystellings op klimaatsverwarming. Die ontleding het gefokus op kontinentale vloed-basalt (CFB) uitbarstings, die grootste vulkaniese uitbarstings van lawa op aarde, en ander groot geologiese gebeurtenisse oor die afgelope 260 miljoen jaar.

Hierdie gebeurtenisse het oseaan-anoksiese gebeure (periodes van uitgeputte suurstof in die Aarde se oseane), hipertermiese klimaatpulse (vinnige stygings in globale temperature) en massa-uitwissing van mariene en nie-mariene lewe ingesluit. Die navorsers het bevind dat CFB-uitbarstings dikwels saamgeval het met hierdie dodelike geologiese verskynsels, wat die beduidende impak van vulkaniese aktiwiteit beklemtoon.

Die verband tussen vulkaniese uitbarstings en astronomiese siklusse word bewys deur die noue ooreenkoms tussen die geologiese en astrofisiese siklusse. Die navorsers merk op dat hierdie verband vrae laat ontstaan ​​oor hoe die planeet se astronomiese bewegings die Aarde se interne geologiese prosesse versteur.

Hierdie studie beklemtoon dat gebeure wat op Aarde plaasvind binne die konteks van ons astronomiese omgewing plaasvind. Die navorsingspan sluit in wetenskaplikes van die New York Universiteit se biologie-afdeling, die Carnegie Institute for Science en Barnard College.

