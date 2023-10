Massiewe vulkaniese uitbarstings gekoppel aan klimaatsverandering en massa-uitsterwings oor 260 miljoen jaar

’n Onlangse studie wat in Earth-Science Reviews gepubliseer is, onthul dat massiewe vulkaniese uitbarstings en daaropvolgende omgewingskrisisse ’n beduidende rol gespeel het in klimaatsverandering en massa-uitsterwings gedurende die afgelope 260 miljoen jaar. Hierdie uitbarstings het groot volumes koolstofdioksied in die aarde se atmosfeer vrygestel, wat gelei het tot ernstige kweekhuisverwarming en byna dodelike of dodelike toestande vir lewe op die planeet.

Die navorsing dui daarop dat hierdie vulkaniese gebeurtenisse, wat elke 26 tot 33 miljoen jaar plaasvind, saamval met kritieke veranderinge in die Aarde se wentelbaan in die sonnestelsel. Hierdie verband tussen astronomiese siklusse en geologiese prosesse daag vorige oortuigings uit dat geologiese gebeure uitsluitlik bepaal is deur prosesse binne die planeet se binneland.

Volgens Michael Rampino, 'n professor aan die Universiteit van New York, het hierdie kragte verskeie kere in die aarde se geskiedenis saamgevloei, wat gelei het tot drastiese veranderinge in klimaat. Die navorsers beklemtoon egter dat hul bevindinge nie van toepassing is op 20ste- en 21ste-eeuse klimaatsverandering nie, wat hoofsaaklik deur menslike aktiwiteite gedryf word.

Die studie het gefokus op kontinentale vloed-basalt (CFB) uitbarstings, wat geweldige vulkaniese gebeurtenisse is wat groot gebiede met lawa bedek. Hierdie uitbarstings het dikwels saamgeval met ander gevaarlike geologiese verskynsels, soos see-anoksiese gebeure, hipertermiese klimaatpulse en massa-uitwissing van mariene en nie-mariene lewe.

Die verband met sterrekunde word duidelik wanneer die gereelde siklusse van vulkanisme en klimaatsverandering oorweeg word, wat ooreenstem met bekende siklusse in die Aarde se wentelbaan binne ons sonnestelsel en die Melkweg-sterrestelsel. Die navorsers beweer dat hierdie korrelasie te naby is om 'n blote toeval te wees.

Die studie laat egter die vraag oop oor hoe astronomiese bewegings die Aarde se interne geologiese prosesse beïnvloed. Die navorsers glo dat hierdie onverwagte verband tussen sterrekunde en geologie 'n konvergensie van gebeure suggereer wat binne die konteks van ons astronomiese omgewing plaasvind.

Dit is van kardinale belang om daarop te let dat hierdie artikel geen verband het met hedendaagse klimaatsverandering nie, hoofsaaklik veroorsaak deur mens-geïnduseerde faktore.

