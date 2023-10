Die Taupō-uitbarsting van 232 uiteindelik gedateer: nuwe bewyse gevind in Antarktiese ys

Lake Taupō, die grootste varswatermeer in Oseanië, is in die middel van Nieu-Seeland se Noord-eiland geleë. Hierdie massiewe watermassa is eintlik 'n kalderameer wat 'n ketelagtige depressie beslaan wat gevorm is nadat 'n vulkaniese uitbarsting gelei het tot die leegmaak van 'n magmakamer.

Die Taupō-supervulkaan het 'n geskiedenis van gewelddadige uitbarstings. Die mees onlangse super-uitbarsting, bekend as die Ōruanui-superupsie, het ongeveer 25,500 2,000 jaar gelede plaasgevind. Dit het die hele Noord-eiland in dik lae as en stollingsgesteentes bedek. Meer as XNUMX XNUMX jaar gelede het die vulkaan weer uitgebars, wat gelei het tot Nieu-Seeland se grootste bekende uitbarsting.

Om die presiese datum van hierdie uitbarsting te bepaal was 'n uitdaging vir wetenskaplikes. ’n Onlangse studie gelei deur Stephen Piva, ’n Ph.D. kandidaat by Te Herenga Waka—Victoria Universiteit van Wellington, het belangrike bewyse ontbloot wat dui op die uitbarsting wat in die laat somer/vroeë herfs in die jaar 232 plaasvind.

Piva en sy span het sewe unieke vulkaniese glasskerwe ontdek wat diep in 'n yskern begrawe is wat verkry is van Roosevelt Island Climate Evolution (RICE) in Wes-Antarktika. Deur geochemiese ontleding het die navorsers bevestig dat hierdie skerwe aan die Taupō-uitbarsting gekoppel is. Die teenwoordigheid van hierdie skerwe in Antarktika, meer as 5,000 XNUMX kilometer daarvandaan, is 'n bewys van die geweldige krag van die uitbarsting.

Die studie se bevindinge verskaf 'n dubbele vingerafdruk van die Taupō-vulkaan as die bron van die uitbarsting. Hierdie bevestiging stel wetenskaplikes in staat om die potensiële globale uitwerking van die uitbarsting op die atmosfeer en klimaat verder te bestudeer, en werp lig op die vulkaan se uitbarstinggeskiedenis en gedrag.

Die Taupō-supervulkaan word steeds as aktief beskou, wat die studie van sy vorige uitbarstings en moontlike toekomstige aktiwiteit van groot belang maak.

Titel: Die Taupō-uitbarsting van 232 uiteindelik gedateer: Nuwe bewyse gevind in Antarktiese ys

Bron: Wetenskaplike verslae (2023)

Definisies:

– Caldera-meer: ​​'n groot meer wat gevorm is in die depressiewe gebied wat gelaat is deur die ineenstorting van grond na 'n vulkaniese uitbarsting

- Supervulkaan: 'n vulkaan wat in staat is om 'n uitbarsting te produseer met uitstoot groter as 1,000 XNUMX kubieke kilometer

- Supereruption: 'n uiters groot vulkaniese uitbarsting wat ten minste 1,000 XNUMX kubieke kilometer vulkaniese materiaal vrystel

– Geochemie: die studie van die chemiese samestelling van gesteentes en minerale en hoe hulle met mekaar in wisselwerking tree

– Magma: gesmelte rots onder die aarde se oppervlak

– Yskern: 'n silindriese monster ys wat vanaf 'n gletser of yslaag geboor is, wat gebruik word om verlede klimaat en atmosferiese toestande te bestudeer.