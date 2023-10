Die "Ring of Fire" Sonsverduistering boei miljoene aardbewoners

Miljoene mense regoor die wêreld is betower deur die onlangse "ring van vuur" sonsverduistering. Terwyl die meeste van ons egter die verduistering vanaf die aarde gekyk het, het 'n kragtige Amerikaanse weersatelliet 'n ander perspektief vanuit die ruimte gebied. Die Nasionale Oseaniese en Atmosferiese Administrasie (NOAA) se GOES-Oos-satelliet het die maan se dominante verduisteringskaduwee wat oor die planeet beweeg vanaf 'n afstand van 22,300 XNUMX myl bokant, vasgevang.

Sonsverduisterings vind plaas wanneer die maan tussen die son en die aarde beweeg en 'n skadu op ons planeet se oppervlak gooi. Die onlangse verduistering was 'n "ringvormige sonsverduistering", waarin die maan verder weg van die aarde af geplaas is. Dit veroorsaak dat die maan kleiner lyk en nie die son heeltemal bedek nie. In plaas daarvan skep dit 'n pragtige "ring van vuur"-effek, wat 'n dun buitelyn van ons ster sigbaar laat.

Vir diegene wat nie in die direkte pad van die verduistering was nie, was dit steeds moontlik om 'n gedeeltelike verduistering te aanskou deur 'n goedgekeurde son-kykbril te gebruik. Die volgende algehele sonsverduistering in die VSA en Noord-Amerika sal egter plaasvind op 8 April 2024. Tot dan sal die volgende ringvormige verduistering oor die VSA eers op 21 Junie 2039 plaasvind.

Beide totale en ringvormige sonsverduisterings is spesiale gebeurtenisse wat baie astronomiese opwinding veroorsaak. Hulle is relatief skaars gebeurtenisse, wat hulle hoogs verwag maak. So, wanneer die volgende verduistering plaasvind, maak seker dat jy die vertoning geniet.

