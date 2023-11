KI-tegnieke ontsluit nuwe perspektiewe op die son se pole

Wetenskaplikes is lank reeds gefassineer deur die geheimenisse van die son, en nou wend hulle hulle tot kunsmatige intelligensie (KI) om nuwe perspektiewe op die son se onbekende pole te ontsluit. Alhoewel dit buitensporig duur is om satelliete te stuur om die pole direk waar te neem, gebruik navorsers KI om virtuele sterrewagte te skep en opgevoede raaiskote te genereer oor hoe die pole kan lyk.

Benoit Tremblay, 'n navorser by die Amerikaanse Nasionale Wetenskapstigting (NSF) se Nasionale Sentrum vir Atmosferiese Navorsing (NCAR), verduidelik dat deur die beskikbare inligting te benut, kan KI 'n koste-effektiewe manier bied om die 3D-dinamika van die son te verken en te modelleer. Hierdie nuwe tegniek sal lig werp op hoe die son se bestraling sensitiewe tegnologieë op Aarde beïnvloed, soos satelliete, die kragnetwerk en radiokommunikasie.

Tans is waarnemings van die son beperk tot wat deur satelliete vanaf die ekwatoriale gebied gesien kan word. Die voorgestelde KI-benadering vul die ontbrekende skakel in en verbeter ons begrip van die son se dinamika deur hulle te verbind met wat ons van ander sterre weet.

Om dit te bereik, het Tremblay en sy kollegas neurale uitstralingsvelde (NeRFs) gebruik, neurale netwerke wat 2D-beelde in komplekse 3D-tonele omskep. Deur NeRFs aan te pas by uiterste ultraviolet (EUV) beelde van die son, het die navorsers "SuNeRFs" (sonneurale uitstralingsvelde) geskep. Hierdie KI-gegenereerde modelle skat hoe die sonpale kan lyk deur 'n tydreeks beelde vasgevang deur EUV-waarnemende satelliete te gebruik.

Alhoewel die KI-modelle benaderings is, bied hulle waardevolle gereedskap om die son te bestudeer en toekomstige sonsendings in te lig. Die navorsingspan is optimisties oor die potensiaal vir KI-vorderings om hul modelle te verbeter en nuwe moontlikhede vir wetenskaplike verkenning oop te maak.

vrae:

Hoekom is dit moeilik om die son se pole direk waar te neem?

Om die son se pole direk waar te neem is uitdagend en duur omdat dit vereis dat satelliete wat spesifiek vir daardie doel ontwerp is, gestuur moet word.

Hoe help KI om die son se pole te bestudeer?

KI stel navorsers in staat om virtuele sterrewagte te skep en benaderings te genereer van hoe die son se pole kan lyk deur bestaande satellietdata te gebruik. Dit bied koste-effektiewe insigte in die son se dinamika en die impak daarvan op die Aarde se tegnologieë.

Wat is neurale uitstralingsvelde (NeRF's)?

Neurale uitstralingsvelde (NeRF's) is neurale netwerke wat 2D-beelde in komplekse 3D-tonele omskep. In die konteks van die bestudering van die son, help NeRF's om 3D-modelle van die son se pole te genereer gebaseer op beskikbare satellietwaarnemings.

Is daar enige toegewyde sendings om die son se pole te bestudeer?

Tans is daar geen toegewyde missies om die son se pole te bestudeer nie. Die Europese Ruimte-agentskap se Solar Orbiter-sending sal egter waardevolle naby-beelde van die son verskaf, wat bydra tot die validering en verfyning van KI-gegenereerde modelle van die pole.