Die misterie en belangrikheid van asteroïdes

Asteroïdes, die geheimsinnige stukkies rots wat ons sonnestelsel bewoon, het geoloë lank gefassineer. Hierdie hemelse voorwerpe verskaf nie net leidrade oor die geskiedenis van ons sonnestelsel nie, maar het ook die potensiaal om met die Aarde te bots, wat beduidende impakte veroorsaak. Een so 'n asteroïde wat aandag getrek het, is Bennu, 'n een-derde van 'n myl breë rots wat binne die volgende 200 jaar op 'n trajek na die aarde kan wees.

Onlangs het wetenskaplikes fragmente van Bennu teruggebring om die samestelling daarvan te bestudeer. Die ruimtetuig wat in 2016 gelanseer is, het suksesvol om die asteroïde wentel, sy oppervlak gekarteer en 'n donker en vuil voorkoms onthul. Dit dui op die teenwoordigheid van koolstof, 'n belangrike bousteen van lewe. Om die kombinasie van koolstof en aminosure in hemelse voorwerpe soos Bennu te verstaan, kan insig gee in die oorsprong van lewe op Aarde en die potensiaal vir lewe elders in die heelal.

Een manier waarop sterrekundiges asteroïdes bestudeer, is deur die impakgebeure wat hulle in die verlede veroorsaak het, te ondersoek. Die Chesapeake Bay, geleë in Virginia, is vermoedelik geskep deur 'n asteroïde impak 35 miljoen jaar gelede. Hierdie gebeurtenis het die streek aansienlik ontwrig, tsoenami's veroorsaak en die geografie van oostelike Noord-Amerika verander. Soortgelyke impakgebeurtenisse deur die Aarde se geskiedenis het gelei tot massa-uitsterwings, wat die verloop van evolusie gevorm het en nuwe lewensvorme moontlik gemaak het om na vore te kom.

Deur asteroïdes soos Bennu en vorige impakgebeure te bestudeer, kan wetenskaplikes 'n beter begrip kry van ons sonnestelsel se geskiedenis en die potensiële impakgevare wat die aarde in die toekoms in die gesig staar. Deur die geheimenisse van hierdie hemelse voorwerpe te ontrafel, kan ons voortgaan om ons kennis van die heelal en die moontlikhede vir lewe buite ons planeet uit te brei.

Bronne:

- NASA