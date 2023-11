Nuwe deurbrake in ruimtewetenskap bereik op die jongste maagdelike galaktiese vlug

Virgin Galactic maak steeds indrukwekkende vordering in kommersiële ruimtereise, soos blyk uit hul suksesvolle Unity 2-vlug op die Galactic 05-sending. Hierdie onlangse sending, wat die maatskappy se sesde suksesvolle vlug in net ses maande was, het 'n diverse groep individue vervoer, insluitend twee wetenskaplikes, 'n privaat toeris en 'n ruimtevaarder-afrigter.

Dr. Alan Stern, 'n bekende planetêre wetenskaplike van die Suidwes Navorsingsinstituut (SWRI), was een van die wetenskaplikes aan boord. Hy is veral bekend vir sy rol as die hoofondersoeker van die New Horizons-sending, wat baanbrekende insigte in Pluto en die Kuipergordel verskaf het. Tydens die Unity 2-vlug het dr. Stern 'n reeks biomediese eksperimente uitgevoer om menslike prestasie in die ruimte na te spoor. Dit het die gebruik van 'n Accutracker II-hart- en polsmonitor ingesluit om fisiologiese data in te samel en die inoefening van die maneuvreer van 'n Xybion-wyeveld-sigbare en ultraviolet astronomiese beeldhouer in te oefen.

Saam met Dr. Stern was Kellie Gerardi, 'n aktiewe deelnemer aan lugvaart- en bio-ruimtevaartkunde. Gerardi, wat deur die Internasionale Instituut vir Ruimtevaartwetenskappe (IIAS) geborg is, het verskeie sendingoperasies vir Palantir Technologies gelei en haar kundigheid gebring na die eksperimente wat tydens die Unity 2-vlug uitgevoer is. Haar fokus was op die insameling van biomediese en vloeistofgedragdata met behulp van gespesialiseerde toerusting, insluitend die Astroskin-biomoniteringstoestel en 'n bloedglukosemonitor.

Hierdie eksperimente dra nie net by tot ons begrip van menslike prestasie in die ruimte nie, maar het ook werklike toepassings. Deur te bestudeer hoe beperkte vloeistowwe in lae-swaartekrag-omgewings optree, kan ons lewensondersteuningstelsels op ruimtetuie verbeter en medikasietoedieningtegnieke verbeter. Daarbenewens stel die monitering van bloedglukoseveranderinge tydens ruimtevlug ons in staat om potensiële gesondheidskwessies aan te spreek en strategieë te ontwikkel om die uitwerking van insulienweerstandigheid te versag.

Die sukses van die Unity 2-vlug en die prestasies van Dr. Stern en Gerardi beklemtoon die groeiende betekenis van suborbitale missies in die bevordering van ruimtewetenskap. Met elke suksesvolle missie bring Virgin Galactic ons 'n stap nader aan die besef van die potensiaal van kommersiële ruimtereise en die impak daarvan op verskeie wetenskaplike dissiplines.

