Massive Star se finale evolusie onthul deur Supernova-waarnemings

'n Navorsingspan onder leiding van Dr. ZHANG Jujia van die Yunnan Observatories van die Chinese Akademie van Wetenskappe en prof. WANG Xiaofeng van Tsinghua Universiteit het 'n deurbraak gemaak in die begrip van die finale stadiums van massiewe sterre deur hul waarnemings van die supernova SN 2023ixf in die nabygeleë sterrestelsel Messier 101.

Tipe II-supernovas is die algemeenste tipe sterontploffings in die heelal, maar die prosesse wat tot hul kern-ineenstortingstoestand lei, was moeilik om te bepaal. Deur die eenmalige ontploffing van SN 2023ixf te bestudeer, het die span belangrike inligting ontdek oor die massaverliesmeganismes betrokke by die evolusie van hierdie enorme, waterstofryke stamvadersterre.

Een belangrike aspek van hul bevindings is die skatting van die massa wat aan die einde van sy lewe met geweld uit die ster uitgestoot word. Dit werp lig op die ster se finale evolusie en verskaf waardevolle data om die algehele proses te verstaan.

Die span het die flitsspektra gebruik, wat die eersteligseine is van die supernova-ontploffings wat veroorsaak word deur die ionisasie van die omtreksterremateriaal (CSM)/sterwind. Deur hierdie spektra vas te vang, kon hulle 'n verband vestig tussen die ontploffings van Tipe II-supernovas en die laat-tydse evolusie van massiewe sterre.

Die onlangse ontploffing van SN 2023ixf het 'n unieke geleentheid gebied om hierdie blywende probleem te bestudeer. Deur hoë-kadens flitsspektra binne 1–5 dae ná die ontploffing te versamel, kon die navorsers die parameters van die omtrekstellêre materiaal rondom die supernova streng beperk.

Op grond van hul waarnemings het die stamvader van SN 2023ixf waarskynlik 'n massaverlieskoers van 6 x 10-4 M jr-1 in die laaste 2-3 jaar voor die ontploffing gehad. Hulle het ook bewyse gevind van 'n kompakte CSM-dop wat gevorm is uit die omliggende materiaal wat teen 'n spoed van 55 km s-1 beweeg, binne 'n radius van minder as 7 x 1014 cm van die stamvader.

Uit die data wat ongeveer 20 jaar gelede ingesamel is, is voorgestel dat die stamvader van SN 2023ixf moontlik oorgeskakel het van 'n rooi superreus na 'n kortstondige geel hiperreus net voor die ontploffing. Die hoë massaverliestempo en relatief hoë windsnelheid ondersteun hierdie hipotese.

Die voortdurende waarneming en ondersoek van SN 2023ixf sal na verwagting 'n mylpaal in die geskiedenis van Tipe II-supernovas wees en sal bydra tot die onthulling van die lot van massiewe sterre binne die massareeks van 10 tot 20 sonmassas.

Bron:

Jujia Zhang, Han Lin, Xiaofeng Wang et al. "Sircumstellêre materiaal wat met geweld deur 'n massiewe ster uitgestoot is onmiddellik voor sy dood." Wetenskapbulletin.