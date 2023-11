Opname vind ongekende insigte in 1650 Kolumbo-uitbarsting en tsoenami

'n Onlangse opname wat deur wetenskaplikes van die GEOMAR Helmholtz Sentrum vir Oseaannavorsing Kiel gedoen is, het lig gewerp op die historiese uitbarsting van die Kolumbo onderwatervulkaan in 1650. Deur gevorderde beeldtegnologie te gebruik, kon die navorsers die volgorde van gebeure wat gelei het tot die katastrofiese tsoenami wat deur die uitbarsting veroorsaak is. Hierdie bevindinge bied waardevolle inligting vir die ontwikkeling van moniteringsprogramme vir aktiewe ondersese vulkaniese aktiwiteit.

Die uitbarsting van die Kolumbo-vulkaan in die Egeïese See was 'n gesig wat getuies in 1650 met ontsag gelaat het. Berigte uit daardie tyd beskryf 'n merkwaardige verandering in die kleur en temperatuur van die water, tesame met die uitwerping van gloeiende rotse en die teenwoordigheid van vuur en weerlig. Die uitbarsting het 'n verwoestende tsoenami ontketen, met golwe wat hoogtes van tot 20 meter bereik het, wat wydverspreide vernietiging langs die kuslyn veroorsaak het.

Dr. Jens Karstens, die hoofnavorser van die studie, verduidelik hoe hulle die historiese gebeure gerekonstrueer het met behulp van moderne beeldtegnologie. Die span het 3D seismiese metodes gebruik om 'n gedetailleerde beeld van die onderwaterkrater te skep, wat aan die lig gebring het dat 'n grondverskuiwing gevolg deur 'n plofbare uitbarsting die oorsaak van die tsoenami was. Deur historiese ooggetuieverslae met rekenaarsimulasies te vergelyk, het die navorsers bevestig dat die kombinasie van hierdie twee gebeure ooreenstem met die waargenome verwoesting.

Die studie verskaf nie net insigte in die verlede nie, maar bied ook waardevolle kennis vir die monitering en voorspelling van toekomstige vulkaniese aktiwiteit. Deur die meganismes agter vorige uitbarstings en tsoenami's te verstaan, kan wetenskaplikes verbeterde moniteringsprogramme en moontlik selfs vroeë waarskuwingstelsels ontwikkel. Hierdie navorsing dra by tot voortdurende pogings, soos die SANTORY-projek gelei deur prof. Dr. Paraskevi Nomikou, om vulkaniese onrus in aktiewe ondersese vulkane te monitor.

Die gebruik van 3D mariene refleksie seismiek het 'n deurslaggewende rol in hierdie studie gespeel. Hierdie geofisiese tegniek gebruik klankgolwe wat van geologiese lae onder die seebodem weerkaats, wat wetenskaplikes in staat stel om gedetailleerde deursneeprofiele te skep. Deur veelvuldige meetkabels te gebruik wat agter 'n navorsingsvaartuig gesleep word, kan 'n driedimensionele beeld, bekend as 'n seismiese volume, gekonstrueer word.

Met hierdie vooruitgang in beeldtegnologie en ons groeiende begrip van ondersese vulkaniese aktiwiteit, is ons beter toegerus om die risiko's wat met hierdie natuurverskynsels verband hou, te monitor en te versag. Die bevindinge van die opname van die Kolumbo-uitbarsting dien as 'n herinnering aan die ongelooflike krag van vulkane en die belangrikheid om te bestudeer en voor te berei vir hul potensiële impak.

FAQ

V: Hoe het die navorsers die gebeure van die Kolumbo-uitbarsting in 1650 gerekonstrueer?

A: Die navorsers het moderne beeldtegnologie, spesifiek 3D seismiese metodes, gebruik om 'n gedetailleerde beeld van die onderwaterkrater van die Kolumbo-vulkaan te skep. Deur historiese ooggetuieverslae met rekenaarsimulasies te vergelyk, kon hulle die volgorde van gebeure wat tot die uitbarsting en daaropvolgende tsoenami gelei het, rekonstrueer.

V: Wat het die tsoenami veroorsaak wat deur die Kolumbo-uitbarsting veroorsaak is?

A: Die navorsers het gevind dat 'n kombinasie van 'n grondverskuiwing gevolg deur 'n plofbare vulkaniese uitbarsting die tsoenami veroorsaak het. Hierdie gevolgtrekking is bereik deur historiese ooggetuieverslae met rekenaarsimulasies te vergelyk en die waargenome verwoesting in lyn te bring met die kombinasie van hierdie twee gebeurtenisse.

V: Hoe kan hierdie bevindinge help met die monitering van vulkaniese aktiwiteit?

A: Die insigte verkry uit die bestudering van die 1650 Kolumbo-uitbarsting kan bydra tot die ontwikkeling van moniteringsprogramme en moontlik selfs vroeë waarskuwingstelsels vir aktiewe ondersese vulkaniese aktiwiteit. Om die meganismes agter vorige uitbarstings en tsoenami's te verstaan, stel wetenskaplikes in staat om die risiko's wat verband hou met toekomstige vulkaniese gebeure beter te voorspel en te versag.

V: Wat is 3D mariene refleksie seismiek?

A: 3D mariene refleksie-seismika is 'n geofisiese tegniek wat klankgolwe gebruik om gedetailleerde beelde van geologiese strukture onder die seebodem te skep. Deur klankgolwe van hierdie lae af te weerkaats en die refleksies te ontleed, kan wetenskaplikes driedimensionele profiele, bekend as seismiese volumes, bou wat waardevolle insigte in die geologiese kenmerke en geskiedenis van onderwatervulkane verskaf.