'N Nuwe aardbewingbedreiging ontdek in die Stille Oseaan Noordwes, volgens studie

’n Onlangse studie wat deur die Universiteit van Arizona gedoen is, het ’n voorheen onbekende aardbewingbedreiging vir die Stille Oseaan-noordwes aan die lig gebring. Deur boomringe te ondersoek, kon die navorsers 'n beduidende seismiese gebeurtenis identifiseer wat in die Puget-laaglande in die weste van Washington plaasgevind het rondom laat 923 nC of vroeë 924. Hierdie ontdekking het kommer laat ontstaan ​​oor die potensiële verwoesting wat so 'n aardbewing kan veroorsaak in die streek.

Die studie het bevind dat soortgelyke vlak breuke wat minder as 18 myl onder die oppervlak geleë is, sowat 1,000 7.8 jaar gelede gebars het, soortgelyk aan onlangse aardbewings in die Turkye-Sirië-grensgebied. Hierdie aardbewings, met magnitudes van 50,000 en naby daaraan, het gelei tot die vernietiging van duisende geboue en die verlies van meer as XNUMX XNUMX lewens. Nou blyk dit dat die Stille Oseaan Noordwes 'n soortgelyke aardbewing bedreiging in die gesig staar.

Die navorsers skat dat meer as 4 miljoen inwoners in die Stille Oseaan Noordwes, insluitend groot stede soos Seattle, Tacoma en Olympia, in gevaar is. Die studie het ook aan die lig gebring dat die vlak verskuiwings in die streek met mekaar verbind is, hetsy deur ondergrondse verbindings of spanningsoordrag van een verskuiwing na 'n ander. Hierdie bevinding het daartoe gelei dat die navorsers voorstel dat huidige streekgevaarmodelle opgedateer moet word om hierdie aardbewingbedreiging in te sluit.

Wetenskaplikes is sedert die 1960's bewus van die teenwoordigheid van vlak foute in die streek, maar dit was voorheen onduidelik wanneer en hoe hierdie foute laas gebars het. Die studie het boomstompe gebruik wat tydens vorige seismiese gebeure dood is om die tydsberekening van hierdie aardbewings te bepaal. Deur die groeipatrone van antieke bome te vergelyk met dié wat nog lewe, kon die navorsers vasstel dat die seismiese gebeure in die laat herfs deur die vroeë lente van laat 923 tot vroeë 924 plaasgevind het.

Die navorsing beklemtoon die behoefte aan verbeterde begrip en paraatheid in die lig van hierdie aardbewingbedreiging. Dit dien ook as 'n herinnering aan die belangrikheid van die voortdurende opdatering van gevaarmodelle om die risiko's wat deur natuurrampe inhou akkuraat te assesseer.

Bronne:

– Universiteit van Arizona-studie, gelei deur professor Bryan Black

– Gepubliseer in die joernaal Science Advances