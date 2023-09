Studente-ingenieurs skep 'n goedkoop en doeltreffende vroeë waarskuwingstelsel vir blou-groen algebloei

Blougroen algebloei het meer algemeen op Alberta-mere geword as gevolg van stygende temperature wat deur aardverwarming veroorsaak word. Hierdie blomme kan skadelike gifstowwe produseer wat risiko's vir mense en diere inhou. Jordan Eleniak, 'n tweedejaar Métis-ingenieurstudent en deelnemer aan die U of A Indigenous internskapprogram genaamd I-STEAM Pathways, het 'n mikrobiese brandstofsel ontwikkel wat spanningskommelings wat deur die gifstowwe veroorsaak word, vinnig kan opspoor. Hierdie tegnologie help met die vroeë opsporing van blougroen alge-bloeisels.

Die mikrobiese brandstofsel is 'n goedkoop en maklik vervaardigde toestel, gemaak met materiale wat deur 'n 3D-drukker vervaardig is. Dit herken spanningskommelings wat veroorsaak word deur die teenwoordigheid van gifstowwe in die water en stuur data aan bioloë oor die internet. Deur hierdie vroeë waarskuwingstelsel kan navorsers en wetenskaplikes die potensiële skade wat deur hierdie algebloei veroorsaak word, intyds monitor.

I-STEAM Pathways is 'n kruisdissiplinêre program wat Eerstenasies-, Métis- en Inuit-studente aanmoedig om betrokke te raak by praktiese navorsing in verskeie omgewingsvelde, insluitend wetenskap, omgewingsingenieurswese, omgewingsreg en beleid. Jordan Eleniak se werk is 'n merkwaardige voorbeeld van hoe hierdie studente 'n betekenisvolle impak in omgewingsnavorsing en -bewaring maak.

Hierdie vroeë waarskuwingstelsel wat deur Eleniak ontwikkel is, het die potensiaal om 'n waardevolle hulpmiddel te wees om die verspreiding van skadelike blougroen alge-bloeisels te voorkom. Deur hierdie gifstowwe vroegtydig op te spoor, kan toepaslike maatreëls getref word om die veiligheid van mense en wild te verseker. Eleniak se toestel demonstreer die kragtige kombinasie van ingenieurswese en omgewingswetenskap om dringende omgewingskwessies aan te spreek.

Hierdie tegnologie is 'n beduidende stap vorentoe in die stryd teen blougroen alge-bloeisels, wat 'n toenemende kommer geword het weens klimaatsverandering. Met die hulp van innoverende oplossings soos hierdie vroeë waarskuwingstelsel kan ons die impak van hierdie bloeisels op ons ekosisteme en gemeenskappe beter verstaan ​​en versag.

Bronne:

- Universiteit van Alberta