NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig laat steekproefhouer van Asteroïde Bennu af

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het sy monsterhouer met rots- en stofmonsters van die asteroïde Bennu suksesvol afgelaai. Na byna drie jaar van die dra van die kosbare vrag, het die ruimtetuig die monsters vaarwel geroep en 'n vertrekskoot van die houer vasgevang terwyl dit na die aarde gegaan het.

’n Swart-en-wit volgorde van die terugkeerkapsule tydens sy afkoms deur die aarde se atmosfeer is deur NASA vrygestel. Die beelde, geneem deur TAGCAMS se NavCam 1, wys hoe die houer na die Aarde spoed met die dun halfmaan van ons planeet sigbaar aan die linkerkant van die beeld. Die volgorde is verwerk om die besonderhede van die houer en sy vrystelling van puinwolk te verbeter.

Net voor sy vrystelling het die StowCam-kamera aan boord van OSIRIS-REx 'n beeld van die monster-terugvoerkapsule geneem terwyl dit nog aan die ruimtetuig se instrumentdek vas was. Op 'n volgende foto kan gesien word hoe die kapsule heeltemal verkool is as gevolg van sy reis deur die aarde se atmosfeer.

OSIRIS-REx is in September 2016 gelanseer en het Bennu in Desember 2018 bereik. Nadat hy byna twee jaar spandeer het om die asteroïde waar te neem, het die ruimtetuig in Oktober 2020 suksesvol 'n monster van sy oppervlak versamel. Die monster het 'n valskerm-gesteunde landing in Utah uitgevoer, binne 'n aangewese ellips.

Wetenskaplikes het reeds 'n oorvloed puin van Bennu in die monsterhouer ontdek, wat daarop dui dat OSIRIS-REx meer materiaal versamel het as wat aanvanklik verwag is. Intussen is die ruimtetuig nou op pad na sy volgende missie om asteroïde Apophis te verken en sal herdoop word na OSIRIS-APEX.

Bron: NASA/Goddard/Universiteit van Arizona/Lockheed Martin