NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig val asteroïdemonsters af en begin volgende missie

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig het sy kosbare vrag rots- en stofmonsters van asteroïde Bennu suksesvol na die Aarde se woestyn in Utah afgelewer. Terwyl dit afskeid geneem het van die monsters, het die ruimtetuig 'n beeld van die terugkeerkapsule geneem terwyl dit na 'n ander asteroïde op pad was. NASA het 'n swart en wit volgorde van die kapsule se afkoms deur die aarde se atmosfeer vrygestel, geneem deur TAGCAMS se NavCam 1 net nadat dit uit die ruimtetuig vrygelaat is.

Die volgorde van beelde, verwerk deur NASA, beklemtoon die besonderhede van die kapsule en die vrystelling van puinwolk, terwyl die uitsig van die Aarde en die verstrooide sonlig tot die minimum beperk word. Op 'n foto wat geneem is net voor die vrystelling daarvan, kan gesien word hoe die monster-terugvoerkapsule steeds aan die ruimtetuig se instrumentdek vasgeheg is. In 'n volgende beeld lyk die kapsule egter heeltemal verkool vanaf sy reis deur die aarde se atmosfeer, wat 'n suksesvolle valskerm-gesteunde landing aandui.

Die OSIRIS-REx-sending het in 2016 begin en asteroïde Bennu in 2018 bereik. Nadat die ruimtetuig in Oktober 2020 twee jaar spandeer het om die ruimterots waar te neem en 'n monster van sy oppervlak af te versamel, het die ruimtetuig Bennu vaarwel geroep en sy reis terug aarde toe begin. Die onlangse demontage van die monsterhouer het 'n onverwagte oorvloed van puin van Bennu aan die lig gebring, wat daarop dui dat OSIRIS-REx meer versamel het as wat aanvanklik verwag is.

Terwyl die monsters deur wetenskaplikes ontleed word, is die ruimtetuig self reeds besig om sy volgende missie aan te pak. Dit is nou ingestel om asteroïde Apophis te verken, wat lei tot die hernoeming van die sending as OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). Hierdie voortgesette verkenning van asteroïdes sal waardevolle insigte verskaf oor die oorsprong en samestelling van hierdie hemelliggame, wat ons begrip van die sonnestelsel bevorder.

