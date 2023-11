Ontdek die aarde se water: ongekende uitsigte vanaf die SWOT-satelliet

Die Surface Water and Ocean Topography (SWOT)-satelliet, wat in Desember 2022 gelanseer is, het 'n rewolusie in ons begrip van die aarde se waterliggame verander deur omvattende data te verskaf oor die hoogte van byna alle water op die planeet se oppervlak. Hierdie baanbrekende satelliet het ongeëwenaarde uitsigte oor ons oseane, mere en riviere gebied, wat belangrike insigte in seestrome en die uitwerking van klimaatsverandering verlig.

Tydens sy eerste 21-dae wetenskapsbaan, wat tussen 26 Julie en 16 Augustus 2023 voltooi is, het SWOT merkwaardige data vasgelê wat globale see-oppervlakhoogtes vertoon. Hierdie visualiserings demonstreer see-oppervlakhoogte-afwykings, met rooi en oranje wat hoër seehoogtes in vergelyking met die globale gemiddelde aandui, terwyl blou laer hoogtes verteenwoordig. Hierdie variasies beklemtoon nie net seestrome soos die Golfstroom of die Kuroshio-stroom nie, maar openbaar ook streke van relatief warmer water, soos die oostelike deel van die ekwatoriale Stille Oseaan tydens El Nino-gebeure.

Die sleutelinstrument aan boord van SWOT, die Ka-band Radar Interferometer (KaRIn), het 'n deurslaggewende rol gespeel in die insameling van hierdie metings. Toegerus met twee antennas wat 33 voet uitmekaar versprei is, bons KaRIn radarpulse van die water se oppervlak af, en neem presiese oppervlakte-hoogtedata vas terwyl dit om die aardbol wentel.

"Die detail wat SWOT op seevlakke regoor die wêreld verskaf, is werklik merkwaardig," sê Parag Vaze, SWOT-projekbestuurder by NASA se Jet Propulsion Laboratory in Suid-Kalifornië. "Hierdie data sal ons navorsing oor klimaatsverandering-effekte bevorder en gemeenskappe wêreldwyd help om voor te berei vir 'n warm wêreld."

Soos SWOT voortgaan met sy bedryfsfase, sal dit voortgaan om kritiese data in te samel wat noodsaaklik is vir navorsing en ander doeleindes. Deur saam te werk met die Franse ruimte-agentskap CNES, die Kanadese Ruimte-agentskap en die Britse Ruimte-agentskap, het NASA 'n merkwaardige satelliet suksesvol gelanseer wat aansienlik bydra tot ons begrip van die aarde se waterliggame en hul reaksie op klimaatsverandering.

