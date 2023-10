Maak gereed vir die Orionids-meteoorstort

By

Amateur-sterrekundiges in Ontario wag gretig op die hoogtepunt van die Orionide-meteoorreën hierdie naweek. Met tot 20 meteore per uur, insluitend helder vuurballe, gaan dit 'n skouspelagtige gebeurtenis wees. Die meteorietreën word geproduseer deur stofkorrels van komeet Halley en is jaarliks ​​in Oktober en November sigbaar. Vanjaar sal dit egter na verwagting sy hoogtepunt bereik gedurende die oornag-ure van 21 Oktober tot 22 Oktober.

Om 'n blik op die meteorietreën te kry, word dit aanbeveel om Saterdag omstreeks 10:30 te begin kyk, sodra die sterrebeeld Orion die oostelike horison skoonmaak. Die maan kan sigbaarheid belemmer, maar as jy bereid is om laat op te bly, sal wag totdat die maan Sondagoggend omstreeks 1:15 sak, beter kyktoestande bied.

Alhoewel die Orionide-meteoorreën as gemiddeld beskou word, beloof dit steeds boeiende beeldmateriaal. Gary Boyle, ook bekend as die Backyard Astronomer, stel voor dat daar 'n paar helder vuurballe kan wees wat nogal skouspelagtig kan wees, selfs met die maan in die lug.

Vir diegene wat belangstel om beelde van die meteorietreën op te neem, is dit noodsaaklik om 'n donker plek weg van stadsligte te vind. Deur 'n DSLR-kamera op 'n driepoot met 'n kabelvrystelling op te stel en 'n blootstelling van 20 tot 30 sekondes te gebruik, sal die kanse verhoog om iets in jou gesigsveld te vang.

Benewens die meteorietreën, sal sterrekykers ook die geleentheid kry om die planete Saturnus, Jupiter en Venus te sien, asook die wintermelkweg. Die gebruik van die iPhone-sterrekyk-toepassing Sky Guide kan help om te bevestig wat jy sien.

As jy kouer weer geniet, is die Geminiids-meteoorreën nog 'n geleentheid om na uit te sien. Dit straal van die sterrebeeld Tweeling af en sal die aand van 14 Desember tot 15 Desember 'n hoogtepunt bereik. Die Geminide-meteoorreën sal na verwagting selfs beter wees as die Orionide, met stadiger meteore wat 'n groter kans het om helder vuurballe te produseer.

Vir meer hulpbronne en inligting oor sterrekunde, besoek Gary Boyle se webwerf, wondersofastronomy.com. Boyle, 'n inwoner van South Mountain, Ontario, is tans besig met 'n skarefinansieringsveldtog vir 'n nuwe sterrewag.

