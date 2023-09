Die unieke rol van vertebrale stamselle in tumormetastase na die ruggraat

Navorsers by Weill Cornell Medicine het ontdek dat vertebrale bene, waaruit die ruggraat bestaan, afkomstig is van 'n afsonderlike tipe stamsel wat tumormetastases bevorder. Deur die gebruik van beenagtige "organoïede" wat uit vertebrale stamselle geskep is, het die navorsers 'n proteïen genaamd MFGE8 geïdentifiseer wat 'n beduidende rol speel in die neiging van gewasse om na die ruggraat te versprei eerder as ander bene. Hierdie bevinding werp lig op ruggraatafwykings en help om te verduidelik waarom soliede gewasse gereeld na die ruggraat metastaseer.

Skeletstamselle, wat aanleiding gee tot been en kraakbeen, is van muise geïsoleer gebaseer op oppervlakproteïenmerkers. Geneaktiwiteit-analise het aan die lig gebring dat skeletstamselle van verskillende bene verskillende patrone van geenuitdrukking vertoon. Die navorsers het toe 'n spesifieke stel merkers vir vertebrale stamselle geïdentifiseer en hul rol in ruggraatbeenvorming deur verdere eksperimente bevestig.

Vorige teorieë het voorgestel dat die voorkeur van gewasse om na die ruggraat te metastaseer, bekend as "spinale tropisme," gekoppel is aan bloedvloeipatrone. Die navorsers het egter bewyse gevind dat vertebrale stamselle vir hierdie verskynsel verantwoordelik kan wees. Aanvanklike saai van metastatiese tumorselle het hoofsaaklik plaasgevind in gebiede waar vertebrale stamselle en hul nageslagselle geleë is.

Die span het opgemerk dat die verwydering van vertebrale stamselle die verskil in metastasetempo's tussen die ruggraat en lang bene uitgeskakel het. Hulle het verder ontdek dat MFGE8, 'n proteïen wat in groter hoeveelhede deur vertebrale stamselle afgeskei word in vergelyking met langbeenstamselle, 'n groot bydraer tot spinale tropisme is. Om hierdie bevindinge by mense te bekragtig, het die navorsers saam met ondersoekers by die Hospitaal vir Spesiale Chirurgie gewerk om die menslike eweknieë van muisvertebrale stamselle te identifiseer.

Die navorsers is nou daarop gefokus om maniere te vind om MFGE8 te blokkeer om die risiko van spinale metastase by kankerpasiënte te verminder. Boonop is hul studie van die unieke eienskappe van vertebrale stamselle daarop gemik om insig in ruggraatafwykings te verskaf.

Bron: Nature, Weill Cornell Medicine, Hospitaal vir Spesiale Chirurgie