Kan ons elke jaar tientalle interstellêre voorwerpe met die Rubin-sterrewag ontdek?

Sterrekundiges wag gretig op die komende Vera Rubin-teleskoop, wat eerste lig in 2025 sal hê. Hierdie grondgebaseerde teleskoop, hoog in die Chileense Andes, sal toegerus wees met die wêreld se kragtigste digitale kamera – 'n 3,200 XNUMX megapixel kamera met 'n vis -ooglens. Die teleskoop se hoofprojek, die Legacy Survey of Space and Time (LSST), sal na verwagting data oor miljoene hemelse voorwerpe, insluitend interstellêre voorwerpe, insamel.

Die LSST sal elke paar nagte die hele sigbare lug in die suidelike halfrond kan skandeer, herhaalde waarnemings van voorwerpe maak en waardevolle data vaslê. Hierdie magdom inligting sal sterrekundiges in staat stel om die posisies en bane van verskeie hemelliggame te bereken, insluitend interstellêre voorwerpe wat deur ons Sonnestelsel beweeg. Die LSST se unieke vermoë om dowwe interstellêre voorwerpe op hul vinnige reise vas te vang, maak dit 'n potensiële spel-wisselaar in die studie van hierdie voorwerpe.

In 'n onlangse artikel wat op arXiv gepubliseer is, het sterrekundiges Dusan Marceta en Darryl Z. Seligman geskat dat die LSST moontlik elke jaar tot 70 interstellêre voorwerpe kan opspoor. Hulle het 'n instrument genaamd die Object In Field (OIF)-algoritme gebruik om LSST-waarnemings te simuleer en die waarneembaarheid van interstellêre voorwerpe onder verskillende toestande te assesseer. Die omvang in hul skatting kom van die onsekere en onbeperkte aard van die bevolking van interstellêre voorwerpe.

Een voordeel van die LSST is sy vermoë om die "sleepverlies"-effek te versag, wat plaasvind wanneer vinnigbewegende voorwerpe hul posisie tydens blootstelling verander, en fotone oor veelvuldige pixels versprei. Ten spyte van hierdie uitdaging toon die LSST se simulasies dat interstellêre voorwerpe steeds opgespoor kan word met snelhede wat dié van die vinnigste sonnestelselbevolkings oorskry.

FAQ

Wat is die LSST?

Die LSST, of Legacy Survey of Space and Time, is 'n hoofprojek van die Vera Rubin-sterrewag. Dit is daarop gemik om data oor miljoene hemelse voorwerpe in te samel met die wêreld se kragtigste digitale kamera, gehuisves in 'n sterrewag in die Chileense Andes.

Hoeveel interstellêre voorwerpe kan die LSST moontlik opspoor?

Sterrekundiges skat dat die LSST moontlik elke jaar tot 70 interstellêre voorwerpe kan opspoor.

Wat is die gevolglike verlies-effek?

Die sleepverlies-effek vind plaas wanneer 'n vinnigbewegende voorwerp sy posisie verander tydens blootstellingstyd, wat veroorsaak dat fotone oor veelvuldige pixels versprei word. Hierdie effek kan die opsporing van interstellêre voorwerpe meer uitdagend maak.

Wanneer sal die Vera Rubin-teleskoop eerste lig hê?

Die Vera Rubin-teleskoop sal na verwagting in 2025 eerste lig hê.

Wie het die studie oor interstellêre voorwerpopsporing met die LSST uitgevoer?

Sterrekundiges Dusan Marceta en Darryl Z. Seligman het die studie oor interstellêre voorwerpopsporing met behulp van die LSST uitgevoer.