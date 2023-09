NASA se VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy)-sending sal binne 'n dekade van stapel gestuur word om die oppervlak van Venus vanuit 'n wentelbaan te ondersoek. Wetenskaplikes glo dat die bestudering van Venus se oppervlak waardevolle insigte kan verskaf oor die bewoonbaarheid en evolusie van rotsagtige planete. Om vir hierdie missie voor te berei, het die internasionale VERITAS-wetenskapspan onlangs 'n twee weke lange veldtog in Ysland gevoer en die vulkaniese landskappe as 'n Venus-analoog gebruik.

Ysland is gekies as 'n instaanplek vir Venus vanweë sy geologiese ooreenkomste. Beide Ysland en Venus het vulkaniese aktiwiteit, en die bestudering van die vulkaniese terrein in Ysland kan die VERITAS-span help om te verstaan ​​wat die ruimtetuig se radar op Venus sal waarneem. Tydens die veldtog het die span vulkaniese afsettings, lawavelde en aktiewe vulkaniese streke in Ysland bestudeer wat soos Venus se oppervlak lyk. Hulle het rotsmonsters versamel en metings gedoen om die oppervlakruwheid en ander eienskappe van die rotse te bestudeer.

Om lugradarbeelde te verkry van die liggings wat bestudeer word, is vlugte gelei deur die Duitse Lugvaartsentrum (DLR) bo die Yslandse landskappe uitgevoer. Die radardata wat uit die lug ingesamel word, sal vergelyk word met die grondmetings wat deur die VERITAS-wetenskapspan geneem is. Hierdie vergelyking sal wetenskaplikes help om die radarwaarnemings wat deur die ruimtetuig in 'n wentelbaan om Venus gemaak sal word, beter te verstaan.

Die VERITAS-sending sal 'n sintetiese diafragma-radar en 'n naby-infrarooi spektrometer gebruik om 3D globale kaarte van Venus te skep en tussen verskillende rotstipes op sy oppervlak te onderskei. Deur Venus se oppervlak vanuit 'n wentelbaan te bestudeer, hoop wetenskaplikes om leidrade oor die planeet se binneland te ontbloot en insigte te kry in die evolusie van rotsagtige planete soos die Aarde.

