Indië se ISRO het reeds sending na Venus gekonfigureer

S Somanath, voorsitter van die Indiese Ruimte-navorsingsorganisasie (ISRO), het aangekondig dat die sending na Venus reeds gekonfigureer is, met loonvragte wat vir die toekomstige sending ontwikkel is. Somanath het by die Indian National Science Academy in Delhi gepraat en beklemtoon hoe belangrik dit is om Venus te verken om vrae in ruimtewetenskap te beantwoord.

Venus, die helderste planeet in die sonnestelsel, is die Aarde se naaste planetêre buurman. Dit word dikwels na verwys as die Aarde se tweeling vanweë sy soortgelyke grootte en digtheid. Venus het egter 'n dik atmosfeer met 'n atmosferiese druk 100 keer groter as die aarde s'n en is gevul met sure. Die oppervlak van Venus is grootliks onbekend, en dit is noodsaaklik om die eienskappe daarvan te verstaan.

Somanath het beklemtoon dat die aarde self moontlik in die verre toekoms in 'n planeet soos Venus kan verander. Om Venus te verken bied waardevolle insigte in die moontlike evolusie van die Aarde se omgewing en bewoonbaarheid.

Onlangse sendings na Venus sluit ESA se Venus Express en Japan se Akatsuki Venus Climate Orbiter in. NASA se Parker-sonsonde het ook verskeie verbyvlugte van Venus uitgevoer en sigbare ligbeelde van die planeet se oppervlak vasgelê.

ISRO, bekend vir sy indrukwekkende prestasies in ruimtetegnologie en eksplorasie, het aansienlik bygedra tot Indië se opgang as 'n wêreldleier. Die organisasie het suksesvol missies soos Chandrayaan vir maanverkenning, die Mars Orbiter Mission (Mangalyaan) en AstroSat, Indië se eerste toegewyde astronomiese strewe, van stapel gestuur.

Deur 'n sending na Venus op te stel, gaan ISRO voort om die grense van ruimteverkenning te verskuif en ons begrip van die sonnestelsel te verdiep.

