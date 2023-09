ISRO beplan sending na Venus, loonvragte reeds ontwikkel

By

S Somanath, voorsitter van die Indian Space Research Organisation (ISRO), het aangekondig dat 'n sending na Venus reeds in die werke is tydens die vergadering van die Indian National Science Academy. Somanath het onthul dat die nodige loonvragte reeds vir die toekomstige sending ontwikkel is.

Venus, bekend as die Aarde se naaste planetêre buurman, is lank reeds 'n intrige onderwerp vir wetenskaplikes. Sy dik atmosfeer, met 'n atmosferiese druk 100 keer dié van die Aarde, bied uitdagings vir eksplorasie. Die oppervlak van Venus bly grootliks onbekend, aangesien sy digte atmosfeer dit moeilik maak om binne te dring.

Om Venus te verken kan waardevolle insigte in die veld van ruimtewetenskap verskaf, asook moontlik vrae oor die evolusie van bewoonbare planete beantwoord. Somanath het die moontlikheid uitgelig dat die Aarde self eendag soos Venus kan lyk, met drastiese veranderinge in sy kenmerke oor duisende jare.

Indië se ruimte-agentskap, ISRO, het aansienlike vordering gemaak in ruimtetegnologie en -verkenning. In onlangse jare het dit suksesvol sendings soos Chandrayaan vir maanverkenning, die Mars Orbiter Mission (Mangalyaan) en die AstroSat astronomiese strewe van stapel gestuur. Hierdie prestasies het Indië se posisie as 'n wêreldwye voorloper in die ruimtesektor versterk.

Die sending na Venus is nog 'n ambisieuse poging vir ISRO. Terwyl ESA se Venus Express en Japan se Akatsuki Venus Climate Orbiter in die verlede waardevolle data oor die planeet verskaf het, is ISRO se missie daarop gemik om ons begrip van Venus en sy samestelling verder te verdiep.

Bronne:

– Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO)

- Indiese Nasionale Wetenskap Akademie