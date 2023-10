Geen weerlig op Venus, nuwe studie stel voor

’n Onlangse studie wat deur navorsers van verskeie universiteite gedoen is, kom tot die gevolgtrekking dat weerlig waarskynlik nie op die oppervlak van Venus sal voorkom nie. Die span, bestaande uit wetenskaplikes van die Universiteit van Colorado Boulder, Wes-Virginië Universiteit, die Universiteit van Kalifornië, Los Angeles, en die Universiteit van Kalifornië, Berkeley, het seine wat in 1978 deur NASA se Pioneer Venus-ruimtetuig opgespoor is, herontleed. Hierdie seine, bekend as fluitergolwe. , word tipies met weerligaktiwiteit op Aarde geassosieer.

Fluitergolwe is lae-frekwensie elektromagnetiese golwe wat geproduseer word deur elektrone in die atmosfeer te bots. Op aarde word hulle gegenereer deur weerlig. Die nuwe studie dui egter daarop dat die Venusiese weergawes van hierdie golwe dalk nie weerligaktiwiteit aandui soos voorheen aanvaar is nie.

Deur gebruik te maak van data wat in 2021 deur die Parker Solar Probe, nog 'n NASA-ruimtetuig, ingesamel is, het die navorsers gevind dat die fluitergolwe wat bespeur is, afwaarts na die planeet se oppervlak afstuur in plaas daarvan om die ruimte in te verdryf. Dit dui aan dat weerlig dalk nie die primêre oorsaak van hierdie elektriese seine is nie.

Terwyl die teenwoordigheid van weerlig op Venus al vir dekades gedebatteer word, bring hierdie studie nuwe insigte na vore. Die navorsers stel voor dat magnetiese herverbinding, 'n verskynsel waar magnetiese veldlyne draai, breek en weer verbind, verantwoordelik kan wees vir die opwekking van die fluitergolwe op Venus.

Die studie beklemtoon dat daar nog meer navorsing nodig is om die bestaan ​​van weerlig op Venus afdoende te bepaal. Die Parker-sonsonde gaan nog 'n pas naby Venus maak, wat navorsers verdere geleenthede bied om die planeet se weer in meer besonderhede te bestudeer.

Die navorsing is gepubliseer in Geophysical Research Letters.

Bronne:

– Geofisiese Navorsingsbriewe