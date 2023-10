Ondersoek na klimaatsverandering en bestraling in die ruimte: die PRETTY CubeSat-sending

Die skoendoos-grootte PRETTY CubeSat, wat op Europa se volgende Vega-lanseerder gaan lanseer, het ten doel om waardevolle omgewingsinligting in te samel deur gereflekteerde radioseine van Global Navigation Satellite System (GNSS) satelliete te gebruik. PRETTY, kort vir Passive REflecTometry en dosimeTrY, sal die seine van GNSS-satelliete ontvang wat net daarbo sigbaar is en die seine vergelyk om ys- en seehoogtemetings met hoë akkuraatheid af te lei. Hierdie data sal bydra tot 'n beter begrip van klimaatsveranderingskoerse. Daarbenewens sal PRETTY ook bestralingsblootstelling opspoor met behulp van 'n geminiaturiseerde dosismeter, wat sal help om die betroubaarheid en volhoubaarheid van toekomstige klein satelliete te verseker.

Anders as vorige reflektometrie-missies wat reguit na die aarde se oppervlak kyk, sal PRETTY teen 'n vlak hoek loer. Hierdie innoverende benadering maak voorsiening vir 'n gladder see-oppervlak en meer samehangende gereflekteerde seine. Boonop sal PRETTY vir die eerste keer 'n nuwe GNSS-frekwensie, E5/L5, gebruik. Daar is bewys dat hierdie frekwensieband uitstekende akkuraatheid in grondtoetse bied. Die missie sluit ook balkvormende tegnologie in, wat die loonvrag in staat stel om beide die direkte en gereflekteerde seine gelyktydig op te spoor.

Die PRETTY CubeSat-missie is ontwikkel deur 'n geheel-Oostenrykse konsortium, met Beyond Gravity Austria as die hoofkontrakteur vir die reflektometrie-loonvrag, Seibersdorf Laboratories wat 'n stralingsdosimeter-loonvrag bydra, en die Tegniese Universiteit van Graz dien as die algehele stelselintegreerder en -operateur. Die ruimtetuig sal intensiewe berekeninge kan uitvoer deur sy verwerkingskern, wat in kombinasie met pleisterantennas en 'n sagteware-afgeleide radio werk.

Pretty beplan om twee waarnemingsessies per dag te hou, elk van 'n maksimum van 'n halfuur, as gevolg van die hoë berekeningsvraag van die sending. Die versamelde data sal deur 'n wetenskaplike konsortium gebruik word wat deur die Noorse Universiteit van Wetenskap en Tegnologie gekoördineer word. Die mees verwagte waarnemingsgebiede is die pole, aangesien daar van hulle verwag word om die mees beduidende oppervlakhoogteveranderinge oor die een-jaar beplande leeftyd van die sending te ervaar.

Bronne:

– Oorspronklike artikel: “Toets 'slant' reflectometry” – TU Graz (https://www.tugraz.at/en/tu-graz/services/news-stories/planet-research/singleview/article/prett%C3%AD -toets-skuins-reflektometrie/)

- Definisies:

GNSS: Global Navigation Satellite System

CubeSat: 'n Soort geminiaturiseerde satelliet wat gekenmerk word deur sy standaard 10-cm kubieke vorm

Hoogtemetrie: Die meting van hoogte bo 'n vaste verwysingspunt

Verspreidingsmetrie: 'n Afstandwaarnemingstegniek wat gebruik word om die eienskappe van die aarde se oppervlak te meet vanaf gereflekteerde of verstrooide seine.