Suksesvolle bekendstelling van Vega-vuurpyl dra aardwaarneming en meteorologiese satelliete

Gister het die 23ste Vega-vlug twee hoofsatelliete suksesvol in 'n baan om die aarde gelanseer. Die primêre satelliete sluit in die Aarde wat THEOS-2-satelliet waarneem en die meteorologiese satelliet Triton. THEOS-2 is Thailand se waarnemingsatelliet wat ontwerp is om inligting oor waterbronne, weer en grondgebruik vir beplanning en bestuursdoeleindes te verskaf. Triton, voorheen bekend as FORMOSAT-7R, is 'n satelliet van Taiwan Space Agency (TASA) wat seine van die see-oppervlak sal insamel om windveld oor oseane te bepaal, wat help met tifoon-intensiteitvoorspelling.

Hierdie satelliete is in 'n son-sinchroniese wentelbaan vrygelaat, wat beteken dat hulle elke dag op dieselfde tyd oor dieselfde plek op Aarde sal beweeg. Hulle ondergaan tans operasionele ondersoeke en sal binnekort begin om waardevolle data te verskaf.

Benewens die twee hoofsatelliete het die Vega-vuurpyl ook tien kleiner sekondêre satelliete in ’n wentelbaan vrygelaat. Daar is bevestig dat agt uit tien behoorlik geskei is, met die bevestiging van die laaste twee wat nog hangende is. Sommige van die sekondêre missies sluit in die Proba-V Companion CubeSat, wat globale plantegroei en landbedekking sal waarneem, en die PRETTY (Passive REflecTomeTry en dosimetrie) CubeSat, wat ontwerp is om see-ys te meet deur globale navigasiestelselseine te gebruik.

Nog 'n belangrike missie is die ESTCube-2, 'n skoendoos-grootte satelliet van Estland wat Estlandse plantegroei sal ondersoek en 'n "e-sail"-ketting sal toets. Hierdie ketting, gemaak van verweefde aluminium, sal ontplooi word om die CubeSat se wentelbaan te rem en sy lewenseinde te versnel, wat bydra tot die versagting van ruimterommel.

Verder sal drie CubeSats genaamd ANSER (Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research) as 'n enkele satelliet saamwerk. Hierdie satelliete sal 'n formasie op ongeveer 10 km van mekaar handhaaf en flappe en spoorhoeveelhede atmosferiese lug gebruik om hul posisies te beheer. Hierdie groep satelliete sal waardevolle insigte verskaf oor waterliggame op Aarde, insluitend besoedelingsvlakke en die teenwoordigheid van skadelike mikroörganismes.

Die suksesvolle lansering van die Vega-vuurpyl demonstreer die veelsydige vermoëns van hierdie lanseerder, wat spesialiseer in die plasing van mediumgrootte satelliete in lae Aarde-poolbane. Dit dra by tot vooruitgang in wetenskaplike navorsing en aardwaarneming, wat ruimte meer toeganklik maak vir verskeie doeleindes.

Bron: Europese Ruimte-agentskap