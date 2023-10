In hierdie studie is spektra en kaarte van verskeie molekulêre lyne gebruik om deuterasieprosesse in vyf hoëmassa stervormende streke te ondersoek. Die waarnemings is uitgevoer met behulp van die IRAM-30m-teleskoop, en die gehidrogeneerde isotopoloë van die teikenmolekules is ook ondersoek. Die hoofdoel was om die deuterium-tot-waterstof (D/H) verhoudings in hierdie streke te ondersoek.

Die temperatuur van die gas is geskat uit verskeie waarnemingsdata, insluitend CH3CCH-lyne wat met die IRAM-30m-teleskoop waargeneem is en NH3-lyne wat met die 100-m-radioteleskoop in Effelsberg waargeneem is. Daarbenewens is die geïntegreerde intensiteitsverhoudings van sekere molekulêre lyne en hul hoof isotopoloë gebruik om die temperatuur te skat. 'n Nie-LTE stralingsoordragmodel met RADEX is toegepas om die gasdigtheid en molekulêre kolomdigthede te skat.

Daar is gevind dat die D/H-verhoudings wissel van 0.001 tot 0.05 vir DCO+, 0.001 tot 0.02 vir DCN, 0.001 tot 0.05 vir DNC en 0.02 tot 0.4 vir NH2D. Daar is gevind dat hierdie verhoudings afneem met toenemende temperatuur in die reeks van 20 tot 40K en het slegs geringe variasies by digthede van ongeveer 10^4 tot 10^6 cm^-3 gehad. Die deuteriumfraksie van N2H+ is gevind as 0.008 tot 0.1 by temperature in die reeks van 20 tot 25K en by 'n digtheid van ongeveer 10^5 cm^-3.

Relatiewe oorvloede van DCO+, DNC, N2D+ en NH2D is ook beraam en gevind as onderskeidelik ongeveer 10^-11 tot 10^-9, 10^-11 tot 10^-10, 10^-10 tot 10^-8. . Hierdie relatiewe oorvloede het 'n afname getoon met toenemende temperatuur. Die DCN/H2-verhouding het egter byna konstant gebly op ongeveer 10^-10. Die resultate van hierdie studie stem ooreen met die voorspellings van chemiese modelle, alhoewel sommige afwykings in sekere gevalle waargeneem is.

Hierdie navorsing verskaf waardevolle insigte oor deuterasieprosesse in hoëmassa stervormende streke en dra by tot ons begrip van die chemiese evolusie van hierdie streke. Verdere studies in hierdie veld sal help om die modelle te verfyn en die kompleksiteite van stervorming te ontrafel.