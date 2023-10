In-Space Manufacturing Startup Varda Space Industries om volgende ruimtetuig in Australië te land

Varda Space Industries, wat in die ruimte vervaardig is, het aangekondig dat sy volgende ruimtetuig in Australië sal land. Dit kom omdat die maatskappy voortgaan om met Amerikaanse reguleerders saam te werk om goedkeuring te kry vir sy eerste missie se herbetreding in Utah. Die Amerikaanse lugmag en die Federale Lugvaartadministrasie het onlangs Varda se aansoek om sy ruimtetuig in die Utah-woestyn te land van die hand gewys weens koördinasiekwessies onder die herbetredingsraamwerk genaamd Deel 450.

Varda se medestigter, Delian Asparouhov, het verduidelik dat die besluit niks te doen gehad het met die veiligheid, ontwerp of ontledings van die voertuig nie, maar eerder met die koördinering tussen die drie betrokke partye. Die maatskappy bly egter vol vertroue dat hy aan al die regulatoriese vereistes voldoen en werk daaraan om 'n nuwe stel teikendatums vir die hertoetrede te koördineer.

Terwyl Varda voortgaan met sy samewerking met Amerikaanse reguleerders, het hy 'n ooreenkoms met die Australiese maatskappy Southern Launch gevorm vir sy volgende kapsule om in 2024 by die Koonibba-toetsreeks te land. Asparouhov het verduidelik dat die skuif na Australië nie te wyte is aan kwessies oor regulatoriese voldoening in die Verenigde State nie. State, maar eerder die beskikbaarheid en hulpbronne wat deur verskillende reekse aangebied word.

In die toekoms beplan Varda om ten minste drie tot vier reekse aanlyn te hê en beoog om teen 2026 'n herintree-kadens van een keer per maand te bereik. Die maatskappy het met ander reekse gekoördineer, soos versoek deur die Utah Toets- en Opleidingsreeks, en demonstreer sy verbintenis tot vennootskap met verskeie reekse vir groter buigsaamheid.

Die ruimtebedryf staar tans regulatoriese uitdagings in die gesig, met drie groot ruimtemaatskappye wat voor die Kongres getuig om bykomende hulpbronne vir die FAA aan te vra. Hierdie maatskappye het ook die behoefte aan vaartbelynde regulering beklemtoon om Amerikaanse mededingendheid te verbeter.

Asparouhov het hierdie sentimente weergalm en die eksponensiële groei in ruimtelanseringsaktiwiteit oor die afgelope nege jaar beklemtoon. Hy het voorgestel dat die fokus moet wees op die verhoging van personeel en responsiwiteit by die FAA se kantoor vir kommersiële ruimtevervoer om die stygende werklading te hanteer, eerder as om groot beleidsveranderinge te implementeer.

Bronne: TechCrunch