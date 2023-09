Varadis VT06 Stralingsdetectiesensors slaag NASA-sertifisering

Varadis, die toonaangewende verskaffer van hoë-energie bestralingsopsporingsensors, is opgewonde om aan te kondig dat sy VT06 RADFET (Radiation Sensing Field Effect Transistor) sertifisering behaal het as 'n NASA EEE-INST-002 S1 Vlak 3 gekeurde deel. Hierdie sertifisering dui aan dat Varadis-sensors streng toetse geslaag het en geskik is vir bestralingsopsporing in die ruimte.

Die NASA Vlak 3 Siftingsproses evalueer die werkverrigting en geskiktheid van elektroniese komponente vir ruimtetoepassings. Varadis-sensors het suksesvol aan hierdie kriteria voldoen en is erken as 'n betroubare keuse vir stralingsdosimetrie.

Brad Wrigley, uitvoerende hoof van Varadis, het sy trots op die sertifisering uitgespreek en gesê: "Deur die NASA Vlak 3-siftingsproses is die werkverrigting en geskiktheid van Varadis-sensors vir bestralingsopsporing in die ruimte weer getoets en het dit met vlieënde vaandels geslaag."

Die Varadis VT06 RADFET is bekend vir sy vermoë om beduidende dosisse geabsorbeerde ioniserende straling akkuraat te meet sonder om krag te benodig. Dit kan tot 10 kGy/1 Mrad meet. As gevolg van hierdie vermoë word Varadis-stralingsbespeuringsensors reeds op die Internasionale Ruimtestasie en talle agentskapsatelliete gebruik.

Benewens ruimtetoepassings, vind Varadis-stralingsopsporingssensors gebruik in verskeie industrieë soos mediese, sekuriteit, openbare veiligheid en fisika-navorsing. Die sensors is ontwerp om akkurate en betroubare metings van bestralingsvlakke te verskaf.

Varadis het 'n sterk teenwoordigheid in die wêreldmark en verskaf RADFET's aan bekende organisasies. Die maatskappy se sensors word nie net in ruimtesendings gebruik nie, maar ook tydens radioterapieprosedures en by CERN se Large Hadron Collider vir die meting van bestralingsvlakke.

Varadis se bereiking van NASA-sertifisering is 'n getuienis van hul verbintenis tot die verskaffing van hoë gehalte bestralingsopsporingsensors. Hul uitgebreide ervaring in die stralingsmoniteringspasie posisioneer hulle as 'n betroubare en betroubare verskaffer.

